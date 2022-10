Što ja već 13 godina s tobom ulazim u rasparavu?! Ponižena Mirka progovorila o svađama sa Vujadinom

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić nedavno su prisustvovali beogradskoj premijeri filma “Komedija na tri sprata”, na kojoj je, navodno, došlo do svađe.

Kako prenose mediji, neprijatna situacija desila se kada je glumica pozvala svog nevenčanog supruga da zajedno ispoziraju na crvenom tepihu. To se nije dopala nekadašnjem fudbaleru, koji je sve vreme bio rezervisan i neraspoložen, pa joj je odbrusio: “Beži, bre. Idi sama. Ne zanima me to!”

Boško Karanović

Mirka Vasiljević danas će biti gošća esmije “Magazin In” u kojoj će pored ostalog govoriti i o svađama sa Vujadinom.

- Vujadin ume da govori: “Što ja vać trinaest godina s tobom ulazim u raspravu kad znam da nema kraja?! Bolje mi je da kažem da je sve u redu” - otkrila je glumica tom prilikom.

ATA images

Neposredno posle incidenta na premijeri Mirka je za PulsOnline,rs ispričala:

- Vujadin je neko ko voli da je u medijima isključivo zbog sporta, ni on ni ja privatne stvari ne volimo da pokazujemo javno. Te večeri crveni tepih je bio postavljen za moje kolege i umetnike, samim tim sam i ja prošetala. On ne voli te stvari. Vujadin voli da je jedino na pravoj fudbalskoj travi i na terenu i ja to od početka zabavljanja poštujem. Ovo ništa nije bilo novo, da on ne voli da se slika i da daje intervjue. Ništa tu meni nije bilo strašno.