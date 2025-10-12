FK Crvena zvezda je odlučila da raskine saradnju sa dosadašnjim članom stručnog štaba Vujadinom Savićem zbog privatnih razloga.

Nisu na Marakani to još ozvaničili, mada je i pitanje da li će se klub oglašavati na tu temu, ali prema saznanjima Sport kluba odluka je doneta usled problema sa kojima se bivši kapiten susreo na privatnom planu. Dušan Milenković / ATA Images

Savić nije bio prisutan na poslednjih nekoliko treninga prvog tima Crvene zvezde, gde je imao funkciju jednog od asistenata Vladana Milojevića. Razlozi otkaza Saviću nisu fudbalske prirode i tiču se određenih poteza dosadašnjeg Milojevićevog pomoćnika u privatnom životu. Savić prolazi kroz turbulentan period i odlučeno je da je za obe strane bolje da se posveti rešavanju nagomilanih problema.

On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića. Savić je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

Savić je odmah po završetku igračke počeo trenersku karijeru i postao deo stručnog štaba Miloša Milojevića, a potom je sarađivao sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem. Sin je legendarnog fudbalera Crvene zvezde Duleta Savića.





