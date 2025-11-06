Vujadin Savić hitno napustio Srbiju, Mirka ostala, deca su najvažnija

Vujadin Savić posle svih turbulencija koje je proživljavao u poslednje vreme u Srbiji, doneo je odluku da svoju zemlju i napusti i to na duži vremenski period. Razlog za to su sva dešavanja koja se vezuju uz njegovo ime i želja da zašititi porodicu od svih tim napisa, spekulacija...

- Vujadin je nedavno otputovao u Francusku, gde planira da ostane duže vreme. Mirka i deca su za sada u Beogradu, ali i oni će mu se uskoro pridružiti. Žele da se udalje od cele situacije i da medijska buka oko ovog slučaja prođe. Tamo ima prijatelje i poslovne kontakte, pa planira da se odmori i posveti novim poslovnim angažmanima koji nisu vezani za Srbiju. Cela situacija ga je potpuno uzdrmala. Vujadin je neko ko nikada nije voleo da se javno eksponira, a ova medijska pažnja mu jako teško pada. Nije želeo da daje izjave niti da dodatno podgreva priču. Želi da zaštiti porodicu, pre svega Mirku i decu, jer smatra da je to jedino važno. Mirka je bila izgubljena zbog svega, međutim, ona i Vujadin su vodili duge razgovore i sada im je najvažnije da zaštite decu - otkriva izvor blizak porodici za Svet i dodaje:

- Naravno, Mirki nije lako, ali njen prioritet su deca i mir u porodici. Sve vreme se trudi da u kući vlada normalna atmosfera, iako im javnost ne da mira. Mnogo je osuda i raznih priča, a s tim treba izaći na kraj.

Porodica Savić i dalje ne želi da daje izjave za medije, ali njihovi izvori potvrđuju da im je najvažnije da zaštite decu.

- Ne žele da se ova priča razvlači. Sve je predato nadležnim organima i imaju poverenja u sistem. Veruju da će se sve brzo razrešiti i da će istina izaći na videlo - kaže sagovornik.

Poznata kao neko ko ne voli da preterano govori o porodici i privatnom životu, Mirka je i ovog puta izabrala da ćuti i da bude najveća podrška izabraniku tokom teškog perioda kroz koji prolazi od kada je dobio otkaz na mestu pomoćnog trenera FK Crvena Zvezda. Ipak, za razliku od njenog supruga, kod nje je na poslovnom planu veoma aktivno te radi paralelno na nekoliko poslovnih projekata. Naime, ona se nedavno pridružila ekipi serije “Nasledstvo”, čiji scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić. Osim toga, svakodnevno snima za društvene mreže, što iziskuje dosta vremena, a vraća se i na male ekrane - makar privremeno, rekli bismo, jer Mirka Vasiljević ima novi posao na televiziji!

Njen kolega i prijatelj Dušan Kaličan na TikToku podelio je zanimljiv video snimak gde možemo videti kako su njih dvoje zajedno na radnom mestu i to ni manje ni više nego kao voditelji kultne emisije "Leteći Start". Vidno nasmejani i raspoloženi pozirali su ispred kamere, najavljivajući emisiju koju ćemo uskoro moći da gledamo na malim ekranima, a glumica i voditeljka je jednom više pobrala sve komplimente na račun njene harizme i prirodne lepote.





