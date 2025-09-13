Evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje: Jedna stvar joj je zbog Novaka zabranjena do kraja života

Dadilja dece Novaka Đokovića potpisala ugovor o tajnosti, evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje
Iako prati svaki Novakov meč na brojnim takmičenjima, bilo je prilika kada je Jelena Đoković u drugom planu. Fokus javnosti veoma često bivao je na jednoj drugoj dami, misterioznoj Stefanovoj i Tarinoj dadilji, koja sa porodicom slavnog tenisera boravi skoro svuda.
Novaku i Jeleni deca su na prvom mestu, pa su tako pažljivo odabrali ženu koja će o njima brinuti. Pored određenih kvalifikacija na kojima su insistirali, Đokovićima je od velike važnosti bilo da dadilja njihovih mališana bude osoba od poverenja.
Pročitajte Dadilja Stefana i Tare Đoković prošla je rigorozne testove, a evo koliko je plaćena
Kako prenose domaći portali, sa lepom brinetom, koja ovih dana privlači nezapamćeno interesovanje, Jelena i Novak potpisali su ugovor o tajnosti, kako nijedan detalj iz njihovog privatnog života ne bi dospeo do javnosti i medija. Ukratko, Stefanova i Tarina dadilja pravno se obavezala da nikada ništa ne izusti o svom angažmanu i porodici Đoković.
Mlada dama je, tvrde upućeni, ispunila sva očekivanja. Diskretna je, kvalifikovana, poseduje sjajne karakteristike padagoško-metodičkog rada sa decom, govori nekoliko stranih jezika i, što je najvažnije, deli Novakovu i Jeleninu filozofiju u odgajanju mališana.
Plata, beneficije i privilegije koje ima su neverovatne, ali ni njene obaveze i očekivanja koja mora da ispuni nisu zanemarljivi. Zbog Novakovog „posla“ često putuje sa porodicom Đoković i neretko o Stefanu i Tari brine 24 sata dnevno.
Slične Vesti
Dadilja Novaka i Jelene Đoković otkrila detalje iz porodičnog doma slavnog para: Ja im nisam potrebna!
Dadilja Novaka Đokovića otkrila detalje iz porodičnog doma slavnog tenisera
26/03/2022Saznajte više
Dadilja Đokovića otkrila kako se Jelena i Novak ponašaju u kući, od tada joj se gubi svaki trag
Dadilja Novaka Đokovića otkrila detalje iz porodičnog doma
22/01/2025Saznajte više
Novak pobesneo zbog Stefana i Tare! Ovo je pravi razlog obračuna s publikom: Tek sad razumem Jelenu...
Novak Đoković pobesneo na publiku zbog Stefana i Tare
09/07/2024Saznajte više
Prinova u porodici Đoković: Stefan i Tara skaču od sreće, stiže društvo za igru
Novak i Jelena Đoković usrećili Stefana i Taru
19/04/2024Saznajte više
Novak sa porodicom na prestižnom događaju u Monte Karlu, Stefan i Tara ukrali šou
Novak Đoković sa porodicom na prestižnom događaju
10/04/2024Saznajte više
Novak bos, Jelena u trenerci u dve boje: Ovako se Đokovići zabavljaju sa decom kad misle da ih niko ne gleda
Novak i Jelena Đoković sa decom uživaju u Marbelji
27/11/2023Saznajte više
Jelena u Beogradu, dadilja u Torinu: Lepotica koja čuva decu Novaka Đokovića ponovo u centru pažnje
Dadilja Novaka Đokovića ponovo privukla pažnju
20/11/2023Saznajte više
Evo šta piše u UGOVORU Stefanove i Tarine dadilje: Jedna stvar zabranjena joj je do kraja života, a tiče se Novaka
Dadilja dece Novaka Đokovića potpisala ugovor o tajnosti
11/07/2023Saznajte više
Šta jedu Stefan i Tara Đoković? Jelena im je zabranila samo jedno, a to nije meso!
Stefan i Tara Đoković na posebnom režimu ishrane
15/06/2023Saznajte više
Deca Novaka Đokovića zvezde Rolan Garosa: Preslatka Tara oduševila stajlingom, a tek kad vidite Stefana FOTO
Deca Novaka Đokovića zvezde Rolan Garosa
05/06/2023Saznajte više
Novak Đoković želi da krsti decu na posebnom mestu: Znam da je tema jako osetljiva...
Novak Đoković želi da krsti decu na Kosovu
17/05/2023Saznajte više
Svađe sa Jelenom više se ne mogu sakriti, Novak sve izneo u javnost: Trudim se da budem najbolji muž, ali...
Novak Đoković otkrio da se najviše svađa sa suprugom
15/03/2023Saznajte više
Pročitajte još
Evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje: Jedna stvar joj je zbog Novaka zabranjena do kraja života
Evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje
13/09/2025Saznajte više
Horoskop za 13. septembar: Ribama stiže izvinjenje koje su čekale, Jarac planira susret sa dragom osobom
Horoskop za 13. septembar 2025. godine
13/09/2025Saznajte više
Udaje se Mirka Vasiljević?! Ovo je trebalo da se dogodi da bi stala na ludi kamen
Udaje se Mirka Vasiljević, baka dala svoj sud
12/09/2025Saznajte više
Od 1. septembra Stefan i Tara Đoković idu u OVU školu
Stefan i Tara Đoković nastavljaju školovanje u Atini
12/09/2025Saznajte više
Brus više nije sa nama, smešten je u starački dom: Supruga čuvenog glumca donela najtežu odluku u životu
Brus Vilis smešten u dom za stare
12/09/2025Saznajte više
Dragana Džajić: Svetski priznati lekar mi je rekao da usvojim dete jer drugačije neću moći da ga imam
Dragana Džajić prvi put govorila o borbi za potomostvom
12/09/2025Saznajte više
Komentari (0)