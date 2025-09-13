Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje: Jedna stvar joj je zbog Novaka zabranjena do kraja života

13/09/2025

Dadilja dece Novaka Đokovića potpisala ugovor o tajnosti, evo šta piše u ugovoru Stefanove i Tarine dadilje

Iako prati svaki Novakov meč na brojnim takmičenjima, bilo je prilika kada je Jelena Đoković u drugom planu. Fokus javnosti veoma često bivao je na jednoj drugoj dami, misterioznoj Stefanovoj i Tarinoj dadilji, koja sa porodicom slavnog tenisera boravi skoro svuda.

Novaku i Jeleni deca su na prvom mestu, pa su tako pažljivo odabrali ženu koja će o njima brinuti. Pored određenih kvalifikacija na kojima su insistirali, Đokovićima je od velike važnosti bilo da dadilja njihovih mališana bude osoba od poverenja.

Kako prenose domaći portali, sa lepom brinetom, koja ovih dana privlači nezapamćeno interesovanje, Jelena i Novak potpisali su ugovor o tajnosti, kako nijedan detalj iz njihovog privatnog života ne bi dospeo do javnosti i medija. Ukratko, Stefanova i Tarina dadilja pravno se obavezala da nikada ništa ne izusti o svom angažmanu i porodici Đoković. 

Mlada dama je, tvrde upućeni, ispunila sva očekivanja. Diskretna je, kvalifikovana, poseduje sjajne karakteristike padagoško-metodičkog rada sa decom, govori nekoliko stranih jezika i, što je najvažnije, deli Novakovu i Jeleninu filozofiju u odgajanju mališana.

Plata, beneficije i privilegije koje ima su neverovatne, ali ni njene obaveze i očekivanja koja mora da ispuni nisu zanemarljivi. Zbog Novakovog „posla“ često putuje sa porodicom Đoković i neretko o Stefanu i Tari brine 24 sata dnevno.

