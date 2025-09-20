Stefan i Tara Đoković uvek doručkuju isto i nikada nisu prehlađeni, Jelena otkrila recept

Doručak Tare i Stefana Đokovića idealan za zdravlje dece

Nije tajna i već je dobro poznata stvar da Jelena i Novak Đoković izuzetno vode računa o zdravom načinu života i ishrani, prepunoj vitamina i vlakana, a u tanjiru njihovih mališana Tare i Stefana nećete videti ništa što je nezdravo. Profimedia

Naime, Jelena ne jede meso, ribu, mlečne proizvode ili šećer, dok se njen jelovnik sastoji od 70 odsto sirove hrana i 30 odsto skuvane (supa, testenina, kinoa, pirinač).

Izbegava glute, iako nema problema sa njim, a isitče da joj ništa ne pada teško, jer zna šta radi i dobro je informisana. Mada, priznaje da joj je neretko teško da pronađe pravu hranu spremljenu na zdrav način.

Jednom prilikom je Novakova supruga otkrila i kako izgleda doručak njene dece Stefana i Tare. Reč je mešavini semenki sa kokosovim mlekom.

- Nekad su različite proporcije, ali manje-više je uvek isto: čia semenke, konoplja, maka semenke, dud, lan, kakao, kokos, kamu mamu, vanila i ovas + kokosovo mleko. Sutra ću samo dodati sveže voće i sveže ceđen voćni sok uz ovo - piše Jelena pored slike doručka, koji se zapravo sprema noć pre.

Preko svih ovih suvih namirnica nalije se mleko, pokrije se i ostavi se da odstoji do jutra. Clive Brunskill/Getty Images

- Stefan je imao normalnu ishranu sa mesom i ribom prvih godinu i po dana, a onda je prešao na biljnu ishranu i mnogo je dobro i mnogo je zdrav, a Tara je od početka do kraja, samo na biljnoj ishrani, hvala Bogu nikada nismo imali problema sa njenim zdravljem.

Deca su potpuno na biljnoj ishrani, bez ikakvih problemčića, jedu krompire kao ludi i krastavce i šargarepe.

Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendam, neka deca su geniji i odmah sve jedu, moja deca ne jedu još zelene salate, ali ne paničim, jer im to dajem kroz suplementaciju ili šejkove. I ne pržimo, već kuvamo, jedu kuvani krompir ili pire - objasnila je Jelena. Profimedia









