Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji

Filip Živojinović i Aleksandra Prijović juče su postali roditelji i jedne princeze, kojoj su dali ime Aria. Mama i beba se osećaju sjajno i dok lekari ne kažu da je vreme za napuštanje porodilišta, ponosi tata iskoristio je trenutak da rođenje svoje mezimice proslavi kako i dolikuje.
Veliki broj prijatelja, kao i saradnika i kolega sa estrade okupio se na slavlju, a najveselija je bila baka Borka, Aleksandrina mama.
Ona se prvo oglasila na svom profilu na Instagramu preslatkom fotografijom, gde je svima otkrila slatke detalje koje mame saznaju čim se beba rodi. Aria je po svim ocenama jedna sjajna beba, a njenim imenom svi su oduševljeni.
Pročitajte Ponosni deda se oglasio - Boba Živojinović ne krije sreću zbog rođenja unuke
A onda je ponosna baka pokazala da je odmah počela sa veseljem, a kako i ne bi, kada je posle unuka Aleksandra, sada dobila i unuku. Specijalno je obuka i majicu na kojoj je pisalo "Život nam je svega dao. Rodila se Aria".
U porodičnom restoranu Živojinovića sve je bilo u znaku Arie, pa se tako na samom ulazu na slavlje, baš kao i na majcama, nalazio isti natpis.
Pored mnogobrojnih ličnosti sa estrade mikrofona se latio i Adil Maksutović, a Lepa Brena je istog trenutka pala u sevdah.
Pevač je sa posebnom emocijom zapevao samo za nju, a ona je uživala u njegovom glasu i nije krila sreću zbog prinove u porodici, piše Kurir.
Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a samo nekoliko sati pre porođaja, u bolnicu je dovezao suprug Filip Živojinović.
Ariu kod kuće već čeka spremna soba, za čije je uređenje pevačica dala oko 10.000 evra. Ona je angažovala poznatog dizajnera nameštaja iz Italije, kako bi uradio komade nemeštaja po njenoj želji. A kako izgleda prelepa soba za tek rođenu Ariu pogledaje OVDE.
