Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Autor: | 03/09/2025

0

Aleksandra Prijović porodila se i na svet donela devojčicu. Ovo je posle dugo godina prva ćerka u porodici Živojinović, pa je samim tim željno iščekivana.

Ivan Vučićević

 

Pevačica se porodila u jednoj privatnoj klinici u koju je danas pre podne stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića.

Pročitajte Ni Ceca ni Karleuša! Ovo je omiljena pevačica Nikole Jokića, niko ne zna da mu je pevala na svadbi FOTO

Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro.

Aleksandra je posle porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro videti ponosni tata. No, nema sumnje, da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat , šestogodišnji Aleksandar.

Iako se spekulisalo da će Aleksandra Prijović i Filip Živojinović ćerki dati ime Aleksandra, to se ipak nije desilo. 

Za devojčicu su izabrali originalno ime - Aria

Antonio Ahel/ATA Images

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Redakcija Antonio Ahel/ATA Images
Tagovi: aleksandra prijović porodila se aleksandra prijović Aleksandra Prijović i Filip Živojinović aleksandra prijović rodila ćerku

Pročitajte još

Najnovije vesti