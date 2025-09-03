Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Aleksandra Prijović porodila se i na svet donela devojčicu. Ovo je posle dugo godina prva ćerka u porodici Živojinović, pa je samim tim željno iščekivana.
Pevačica se porodila u jednoj privatnoj klinici u koju je danas pre podne stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića.
Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro.
Aleksandra je posle porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro videti ponosni tata. No, nema sumnje, da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat , šestogodišnji Aleksandar.
Iako se spekulisalo da će Aleksandra Prijović i Filip Živojinović ćerki dati ime Aleksandra, to se ipak nije desilo.
Za devojčicu su izabrali originalno ime - Aria.
