Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo

Aleksandra Prijović porodila se i na svet donela devojčicu. Ovo je posle dugo godina prva ćerka u porodici Živojinović, pa je samim tim željno iščekivana. Ivan Vučićević

Pevačica se porodila u jednoj privatnoj klinici u koju je danas pre podne stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro.

Aleksandra je posle porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro videti ponosni tata. No, nema sumnje, da se njenom rođenju najviše raduje stariji brat , šestogodišnji Aleksandar.

Iako se spekulisalo da će Aleksandra Prijović i Filip Živojinović ćerki dati ime Aleksandra, to se ipak nije desilo.

Za devojčicu su izabrali originalno ime - Aria.

Antonio Ahel/ATA Images









