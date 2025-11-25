Aria Živojinović ima dva i po meseca i već mama i tata imaju čime da se pohvale, kum sve otkrio

3. septembar ove godine u 15:55 na svet je stigla Aria Živojinović! Aleksandra Prijović porodila se u najvećoj tajnosti u jednom privatnom porodilištu a čim je dugo iščekivana devojčica stigla na svet, ponosni tata je sa svima podelio lepe vesti. HELLO! arhiva

Dva dana kasnije u poslepodnevnim časovima popularna pevačica je sa mezimicom napustila porodilište dok su ih u vili na Bežanijskoj kosi čekali svi najmiliji - njeni roditelji, baka i deka, kao i Filipova cela familija. Ariji se najviše obradovao, pretpostavljate, stariji brat Aleksandar koji je pripremio posebno iznenađenje za mlađu sestru.

Prvom fotografijom iz porodičnog doma pohvalila se Arijina baka Zorica Nakić koja je na Instagramu podelila emotivan prizor dok je unuka drži za ruku.

- To je ta ljubav na prvi pogled…i zauvek! - napisala je najsrećnija baka.

Vrlo brzo već samo mesec dana nakon porođaja muzička zvezda polako se vratila u javnost, ali i dalje bira događaje i manifestacije na kojima se pojavljuje. Prvi nastup zakazala je za 29. decembar ove godine kada će nastupiti u Crnoj Gori, tačnije u Baru.

Do tada se trudi da uživa u prvim mesecima preslatke devojčice,a kako je već istakla u medijima Aria Živojinović je divna beba, što je sada potvrdio i njen kum Aco Pejović.

- Kumica je dobro, ona peva nama, nije beba koja budi noću, rekao je Pejović o ćerki Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na današnjem prestoničkom događaju gde se pojavio. Boško Karanović

Kako su mediji svojevremeno pisali trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.

- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:

- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.





