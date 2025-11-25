Aria Živojinović ima dva i po meseca i već mama i tata imaju čime da se pohvale, kum sve otkrio

3. septembar ove godine u 15:55 na svet je stigla Aria Živojinović! Aleksandra Prijović porodila se u najvećoj tajnosti u jednom privatnom porodilištu a čim je dugo iščekivana devojčica stigla na svet, ponosni tata je sa svima podelio lepe vesti.
Dva dana kasnije u poslepodnevnim časovima popularna pevačica je sa mezimicom napustila porodilište dok su ih u vili na Bežanijskoj kosi čekali svi najmiliji - njeni roditelji, baka i deka, kao i Filipova cela familija. Ariji se najviše obradovao, pretpostavljate, stariji brat Aleksandar koji je pripremio posebno iznenađenje za mlađu sestru.
Prvom fotografijom iz porodičnog doma pohvalila se Arijina baka Zorica Nakić koja je na Instagramu podelila emotivan prizor dok je unuka drži za ruku.
- To je ta ljubav na prvi pogled…i zauvek! - napisala je najsrećnija baka.
Vrlo brzo već samo mesec dana nakon porođaja muzička zvezda polako se vratila u javnost, ali i dalje bira događaje i manifestacije na kojima se pojavljuje. Prvi nastup zakazala je za 29. decembar ove godine kada će nastupiti u Crnoj Gori, tačnije u Baru.
Pročitajte Dok Aleksandar i Aria spavaju, mama i tata u izlasku - Aleksandra i Filip zaljubljeni kao prvog dana
Do tada se trudi da uživa u prvim mesecima preslatke devojčice,a kako je već istakla u medijima Aria Živojinović je divna beba, što je sada potvrdio i njen kum Aco Pejović.
- Kumica je dobro, ona peva nama, nije beba koja budi noću, rekao je Pejović o ćerki Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na današnjem prestoničkom događaju gde se pojavio.
Kako su mediji svojevremeno pisali trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.
- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:
- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.
Slične Vesti
Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila
Aria Živojinović stigla u porodični dom, prva fotografija
06/09/2025Saznajte više
Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji
Filip Živojinović proslavio rođenje ćerke
04/09/2025Saznajte više
Krevetac je bele boje, a soba uređena kao za princezu: Ovde će živeti mala Aria Živojinović
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović opremili sobu za bebu
03/09/2025Saznajte više
Pročitajte još
Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac
Ćerka Željka Obradovića rođena je istog dana kada i on
28/11/2025Saznajte više
Ivana Peters rekla zbogom prošlosti: Vreme je za novi početak
Ivana Peters potvrdila je da je vreme za novi početak
28/11/2025Saznajte više
Moram biti jak... 15 meseci najteže borbe Eltona Džona
Elton Džon o problemima sa vidom koji traju prilično dugo
28/11/2025Saznajte više
Saša Kovačević se verio, na redu je njegov brat: Rade i Kristina su devet godina zajedno
Brat Saše Kovačevića u vezi je devet godina
27/11/2025Saznajte više
Divna, moralna, osoba od reči: Milica Milša za HELLO! otkrila ko joj je najbolja drugarica
Najbolja drugarica Milice Milše je Danica Ristovski
27/11/2025Saznajte više
Zasijala jelka u domu Ilde Šaulić, ovakvu dekoraciju nema baš niko
Jelka Ilde Šaulić je nesvakidašnja
27/11/2025Saznajte više
Komentari (0)