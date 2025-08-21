Aleksandra Prijović Filipu za rođendan poklonila ono o čemu je godinama maštao

Aleksandra Prijović sada već broji manje od mesec dana do trenutka kada će na svet doneti dugo priželjkivanu ćerku. Kako se spekuliše, biće to baš na njen 30. rođendan, 22. septembra.

A pre samo dva dana počeo je period slavlja u porodičnom domu Živojinovića s obzirom da je njen suprug Filip proslavio jubilarni 40. rođendan! Instagram

Pevačica se tog dana na Instagramu oglasila kratkom ali emotivnom porukom suprugu, a mnogo se šuškalo šta će pokloniti mužu za jubilarni divan dan. Ona, kao i uvek nije štedela.

Kako prenosi "Informer" u pitanju je sat čija je cifra impozantna - čak 32.400 evra! Pored toga što je organizovala žurku na kojoj je okupila njihove bliske prijatelje, Prija je odrešila kesu i supruga častila skupocenim poklonom.

- Prija ne miruje iako će se uskoro poroditi! Bila je brza i uz malu pomoć porodice organizovala je žurku, kojom je Filipa ostavila bez teksta. U svojoj vili je okupila sve ljude koji su im dragi, poručila rođendansku tortu, a slavlje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Svi su bili veseli, raspoloženi i uz mnogo dobre hrane i pića proslavili su Filipov jubilarni 40. rođendan - počinje za Informer priču izvor blizak porodici Živojinović i dodaje:

- Filip se zaprepastio kada je video sve ljude koje voli. Bio je oduševljen tortom, dekoracijom, ali i time što je Aleksandra, iako je pred porođajem, sve to organizovala. Proslava koju mu je priredila samo je još jedan dokaz da je oženio idealnu ženu! Jagoda na vrhu šlaga stigla je kasnije, kada su ostali sami. Tada mu je uručila ‘roleks’, koji ga je oborio s nogu.

Iako sebi može da obezbedi sve što poželi, Filip je bio oduševljen gestom svoje supruge i poklonom za koji se, kako saznajemo, pošteno otvorila. HELLO! arhiva

- Aleksandra je za svog voljenog i njegov jubilarni rođendan želela samo najbolje. Zato je odrešila kesu i poklonila mu “roleks”, čija je cena 32.400 evra. Pošto odlično poznaje Filipov ukus, nije joj bilo teško da izabere model, a novac koji je dala za njega je prava sitnica.

Želela je da ga obraduje rođendanskim poklonom, ali i da mu bar na neki način zahvali za sve što čini za nju. Filip je bio zaprepašćen, stvarno nije očekivao takvo iznenađenje. Rekao je da je sat u potpunosti po njegovom ukusu. Istog trenutka ga je stavio na ruku i verujem da ga neće skidati! - zaključio je izvor za Informer.









