Čestitamo! Una i Stevan Piale čekaju treće dete

Una i Stevan Piale u 2026. godini ostvariće se kao roditelji treći put! Srećne vesti Una je potvrdila na svom porilu na Instagramu objaviviši presladak snimak iz porodičnog doma. Ćerkice Rosa i Kata kiteći novogodišnju jelku okačile su i ukras na kom je jasno otkriveno da još jedna beba stiže u njihov dom.

"Što više, to bolje", piše na ukrasu na kome se na dnu nalaze bebina stopala, a na kraju stoji: "Stiže uskoro" 2026. Instagram

Ovo je definitivno najlepši način da se 2025. isprati u velikom stilu, godina koja je popularnom glumcu počela sa mnogo boli, kada je samo nekoliko dana posle Božića izgubio majku. Samo dve nedelje kasnije Stevan Piale dao je i otkaz u seriji "Igra sudbine".

"E pa braćo i sestre, to je to. Opraštao sa se nekoliko puta i verovatno ću ispasti onaj dečak koji je vikao "kraj Igre sudbine, kraj Igre sudbine!" ali ovaj put je stvarno kraj. Nema preostale dokumentacije, bar što se mene tiče.

Posle 5 godina snimanja i preko 1300 snimljenih epizoda, saopšteno mi je da se tok serije menja i da lik Luke Kanačkog više neće biti deo priče.

To se valjda tako kaže. Iskreno, mislio sam da će se ovako nešto desiti mnogo ranije a paralelno sam i sam razmišljao o izlasku ali eto, na kraju se sve desilo baš kad je trebalo. Pravi trenutak za novi početak...", napisao je tada između ostalog Stevan.

U 2026. godini Una i Stevan Piale uživaće u još jednom novom početku, koji je blagoslov i ljubav u svakom smislu tih reči. Čestitamo!





