Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila

Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila

Autor: | 06/09/2025

3. septembar u 15:55 na svet je stigla Aria Živojinović

Aleksandra Prijović porodila se u najvećoj tajnosti u jednom privatnom porodilištu a čim je dugo iščekivana devojčica stigla na svet, ponosni tata je sa svima podelio lepe vesti.

HELLO! arhiva

 

Juče u poslepodnevnim časovima popularna pevačica je sa mezimicom napustila porodilište dok su ih u vili na Bežanijskoj kosi čekali svi najmiliji - njeni roditelji, baka i deka, kao i Filipova cela familija. 

Ariji se najviše obradovao, pretpostavljate, stariji brat Aleksandar koji je pripremio posebno iznenađenje za mlađu sestru.

Prvom fotografijom iz porodičnog doma pohvalila se Arijina baka Zorica Nakić koja je na Instagramu podelila emotivan prizor dok je unuka drži za ruku.

- To je ta ljubav na prvi pogled…i zauvek! - napisala je najsrećnija baka.

Pročitajte Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji

Podsećanja radi, trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.

- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:

Instagram

 

- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.

Tamara Roksandić Instagram

