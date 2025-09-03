Krevetac je bele boje, a soba uređena kao za princezu: Ovde će živeti mala Aria Živojinović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su, po drugi put postali roditelji.

Nešto pre 16 časova, njihova porodica postala je bogatija za jednu devojčicu, koja je dobila ime Aria. Antonio Ahel/ATA Images

Beba je, kako je otkrila Filipova majka Zorica, rođena sa težinom od 3,3 kilograma i dužinom od 51cm.

Povodom rođenja Arie, roditeljima i celoj porodici Živojinović sa svih strana stižu čestitke sa najlepšim željama, a tim povodom oglasio se i Boba Živojinović koji je svima zahvalio na lepim rečima.

Čestitka je stigla i od kuma, Ace Pejovića, koji je u izjavi za Informer poručio:

- Čestitao sam mojim divnim kumovima. Poželeo sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao da kao otac ćerki znam da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmeh, novo lice sreće. Znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nežnosti. Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan.

Pojedini mediji prenose da je, trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.

- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:

- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.

Antonio Ahel/ATAImages









