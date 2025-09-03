Krevetac je bele boje, a soba uređena kao za princezu: Ovde će živeti mala Aria Živojinović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su, po drugi put postali roditelji.
Nešto pre 16 časova, njihova porodica postala je bogatija za jednu devojčicu, koja je dobila ime Aria.
Beba je, kako je otkrila Filipova majka Zorica, rođena sa težinom od 3,3 kilograma i dužinom od 51cm.
Povodom rođenja Arie, roditeljima i celoj porodici Živojinović sa svih strana stižu čestitke sa najlepšim željama, a tim povodom oglasio se i Boba Živojinović koji je svima zahvalio na lepim rečima.
Pročitajte Ponosni deda se oglasio - Boba Živojinović ne krije sreću zbog rođenja unuke
Čestitka je stigla i od kuma, Ace Pejovića, koji je u izjavi za Informer poručio:
- Čestitao sam mojim divnim kumovima. Poželeo sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao da kao otac ćerki znam da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmeh, novo lice sreće. Znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nežnosti. Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan.
Pojedini mediji prenose da je, trenutno najpopularnija pevačica u regionu, za opremanje ćerkine sobe izdvojila 10 000 evra. Angažovala je poznatog dizajnera, a nameštaj po njenom ukusu stigle su iz Italije.
- Aleksandra i Filip su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici pa su zidovi tako i ukrašeni. Krevetac je u beloj boji, a detaljji su izabrani tako da oplemene prostor koji je suvremen i lepo uređen – otkrio je izvor blizak poznatom bralnom paru, pa dodao:
- Aleksandar je dobio svoju sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Od mame i tate je tražio da idu do prodavnice igračaka, kako bi za sestru izabrao plišane medvediće i druge stvarčice – preneo je Blic.
