Poznati slave Svetog Nikolu: Posna trpeza kod Cece i Viki, gosti pristižu, Ivan Bosiljčić veliki domaćin

Sveti Nikola jedan je od najvažnijih hrišćanskih svetaca, čudotvorac i zaštitnik moreplovaca, putnika, dece, brodova, mnogih primorskih gradova širom sveta. U Srbiji je to najčešća porodična slava. Što bi se reklo, pola naroda slavi, a pola dolazi na slavu. Ista je situacija i na našoj domaćoj sveni među pevačima i glumcima. Shutterstock, Instagram

Danas je veselo i u domu Svetlane Cece Ražnatović. Folk zvezda poštuje tradicionalne običaje, pa je tako i ovog puta. Sin Veljko sa suprugom Bogdanom i sinovima, dočekuje goste, trpeza je posna i cela porodica uživa u slavskoj atmosferi.

Cecina koleginica i kuma Viki Miljković, takođe, danas obeležava krsnu slavu u svom raskošnom stanu u Beogradu na vodi. Kod nje je trpeza uvek posna, sveća se pali u podne pred ručak, a kolač pravi – sama. Mirko Tabašević

Pre dve godine Viki je podelila i čaroban snimak iz svog doma, baš pred Svetog Nikolu, a na svoj rođendan, koji svake godine slavi 18. decembra, samo dan pred porodičnu slavu.

Svečano je i u domu Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića. Pop zvezda se na Instagramu pohvalila da je slavski kolač njenih ruku delo, a svim vernicima čestitala je veliki praznik. Poznato je i da je njen suprug Ivan sjajan domaćin, pa je slava kod Bosiljčića među omiljenima kod njihovih prijatelja. instagram @jelenatomasevic_official

Poznati slave Svetog Nikolu u duhu tradicije

Glumac Milan Vasić ove godine Svetog Nikolu slavi sa sinom Despotom, a ranom zorom oglasio se i na Instagramu.

"Tradicija se nastavlja. Sveti Nikola... Despot došao kod bake i deke", ponosno je napisao Milan.

Sergej Ćetković takođe je ostao veran tradiciji, a ikona Svetog Nikole i kolač neizostavni su deo slavskog obreda u domu poznatog pevača. Pevač je ove godine svim vernicima čestitao slavu snimkom koji je nastao u crkvi.

