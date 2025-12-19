Dragan Džajić o stanju supruge Branke: Onesvestila se sinoć, noć je provela u bolnici

Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je sinoć monografiju u kojoj je obeležen jubilarni 80. rođendan, a događaju prisustvovale su brojne legende crveno-belog kluba. Posle promocije Zvezdine monografije dogodila se i manja drama, pošto je supruga Dragana Džajića, Branka, nakratko ostala bez svesti.

Njoj je u jednom momentu pozlilo, a vrlo brzo su u pomoć pritekli ljudi koji su se oko nje nalazili i uhvatili je, kako ne bi pala.

Oni su joj ukazali prvu pomoć, a na svu sreću, sa Brankom Džajić je nakon toga sve bilo kako treba, pošto se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja. Odvezena je u bolnicu, a jutros je stanje - jako dobro.

- Jeste, slošilo joj se. Nije joj bilo dobro, pa je krenula da padne, pomogli smo joj. Odmah smo se odvezli do bolnice, sad smo tu. Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora. Dobro je sada, jeste, sve je okej - rekao je Džajić za "Blic".

- Supruga je sada dobro, juče je ostala u bolnici na pregledima, ali danas će je pustiti. Još malo pa idem po nju. Hvala na brizi, sve je u redu - zaključio je Džajić za Blic.





