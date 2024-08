Brak na velikom ispitu, Aleksandra Prijović otkrila: Filip bez nje ne može, nema rešenja, baš je problem

Aleksandra Prijović nikada nije krila da živi bajku od kada se udala za Filipa Živojinovića, te da gotovo ne postoji razlog da se njih dvoje posvađaju.

Ipak, kao u svakom zdravom odnosu, i kod njih dolazi do razmirica, te je najčešći sukob Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića oko jedne stvari u kući koja oboma smeta na različite načine. Antonio Ahel / Ata Images

Godine 2018. popularni supružnici zakleli su se na večnu ljubav, a nekoliko meseci kasnije, s početkom 2019, na svet je stigao njihov mezimac Aleksandar.

Čim su se venčali, uselili su se u novi porodični dom koji je skrojen baš po njihovoj meri, a nalazi se nedaleko od porodične kuće Brene i Bobe Živojinovića, u prestižnom beogradskom naselju Bežanijska kosa.

I pre braka, pevačica i kompozitor živeli su zajedno u njenom devojačkom stanu, a od prvog dana zajedničkog života imaju samo jedan problem.

Šta mislite, šta izaziva sukob Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića? Verovatno nikada ne biste pogodili, ali o tome je muzička zvezda progovorila u emisiji "Balkanskom ulicom".

- Od prvog dana zajedničkog života klima-uređaj nam je najveći problem - priznala je pevačica.

- Meni je uvek hladno, ja prosto ne podnosim zimu, a on stavi na 19 stepeni i to je to.

Njemu nikada dovoljno hladno, meni nikada dovoljno toplo. I, tu smo u problemu - otkrila je Aleksandra u razgovoru sa Vesnom Dedić.





Ovime je trenutno najpopularnija pevačica na našim prostorima samo pokazala da ona i njen suprug žive kao sav normalan svet, te da im je svakodnevnica uobičajena i da njihovi problemi nisu drugačiji od naših.

Imate li i vi iste muke?