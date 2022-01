Muž Tanje Savić saznao za vest o trudnoći: Ovo je poruka Dušana Jovančevića još uvek zakonitoj supruzi

Muž Tanje Savić poslao jasnu poruku

Vest da je Tanja Savić navodno trudna sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem odjeknula je kao bomba. Pevačica ove navode još uvek nije komentarisala, a vest o trudnoći je stigla i do Australije i njenog još uvek zakonitog supruga Dušana Jovančevića.

Instagram screenshot @tanja_savic_private

Muž Tanje Savić bio je u šoku, pa je na pitanje da prokomentariše lepe vesti, u čudu rekao za Kurir:

- Da li je Tanja potvrdila da je trudna ili su to samo nagađanja medija?

Kada je malo došao sebi Dušan je poslao jasnu poruku.

ATA Images

- Ne želim da komentarišem ništa na tu temu dok se ona prva ne oglasi i ne kaže šta se dešava

O odnosu Tanje Savić i Draška Stanivukovića već mesecima se nagađa u medijima, a nedavno je isplivala njihova zajednička fotografija na kojoj se vidi kako sede jedno do drugog u velikom društvu.

- Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to - rekla je Tanja za domaće medije.