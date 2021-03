Sinovi Tanje Savić za koji dan sa majkom, pevačica plače od sreće: Konačno, idem da ih uzmem!

Sinovi Tanje Savić, posle skoro godinu dana, za koji dan će, konačno, biti sa svojom majkom. Spor za starateljstvo nad Đorđem i Maksimom, Tanja je vodila sa suprugom Dušanom Jovančevičem, koji je pre godinu dana bez njenog znanja sinove odveo u Australiju. Sada je, kako kaže, spor okončan, a pravda zadovoljena.

Instagram screenshot

- Konačno, konačno da se završilo to sve. Dobila sam sudski poziv da idem tamo da ih uzmem, hvala Bogu. Mislim da su svi srećni, posle svega - kao da su bili na iglama - otkrila je Tanja za "IDJTV" i dodala da je poziv u njoj probudio snažna, ali pomešana osećanja.

- Prvo sam bila u čudu. Svih ovih dana kada sam bila bez dece, sam bila kao čardak ni na nebu ni na zemlji. Nisam verovala prvo. Mislila sam da će ponovo biti prolongiranje, na šta sam navikla, pa sam to i očekivala. Međutim, zvala sam danima. Odluka da mi se deca vrate je bila doneta još 11. marta, ali mi nismo imali nalog od suda, papir crno na belo. To smo konačno danas dobili, kao potvrdu da mogu da odem po decu i da ih uzmem. foto Luka Šarac

Sinovi Tanje Savić su zbunjeni, ali presrećni

Pevačica je iskreno navela da njena deca i sama ne mogu da poveruju šta se dašava, kao i da su veoma zbunjeni.

- Oni su prvo bili zbunjeni. Možete da pretpostavite šta je bilo ovih godinu dana kada nismo bili zajedno i kada ja nisam bila s njima. Bili su bez mene i nikako nisam mogla da utičem na njih. Čak su mi i pozivi bili zabranjeni. Srećni smo što ćemo da se vidimo, to je najbitnije.

Pevačica je otkrila da sa suprugom Dušanom uopšte ne komunicira.

- Ne, ja uopšte nemam komunikaciju sa njim. Šta god da nas dvoje krenemo da razgovaramo to se završi nekom svađom. Ja sam donela tu odluku i kada zovem, samo tražim decu. Ne zanima me njegovo mišljenje, znam da je imao veliki uticaj na decu tokom ovih godinu dana. Ja sam u sebi imala tu nadu zato što samo mi znamo kako je nama kada smo mi zajedno. To nas je i držalo i vratilo jedno drugome. Sada jedva čekam da bukiram let i da idem - istakla je Tanja, koju će sinovi zagrliti nakon godinu dana.