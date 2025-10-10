Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava

Posne krofne po receptu Kristine Ćetković

Kristina Ćetković, supruga popularnog pevača, jedno vreme je na Jutjubu vodila gastro-kanal „Remek-jelo“. Omiljeni hobi podigla je na veći nivo a mi smo dobili jedinstvenu priliku da zavirimo u njihovu porodičnu kuhinju.

‒ Mnogo ljudi je prati, svakodnevno joj se javljaju sa dobrim komentarima, razmenjuju recepte, šire mrežu ljubitelja kuvanja i siguran sam da to ima svetlu budućnost ‒ rekao je ponosni Sergej.

Među jelima koje je Kristina predstavila našle su se i posne krofne. Donosimo vam i recept!

Sastojci za posne krofne

‒ 1 kg brašna

‒ 400 ml mlake vode

‒ 220 ml kisele vode

‒ 1 suvi kvasac

‒ 1 kašičica soli

‒ 2 kašike vanilinog ekstrakta

‒ 2 kašike šećera

‒ kora limuna

‒ 120 ml ulja i ulje za prženje Instagram

Priprema

Brašno, vodu, šećer, so, kvasac, vanilu, ulje, kiselu vodu i koru limuna mutite najjačom brzinom 6 minuta.

Vanglicu pokrijte krpom i sačekajte četrdesetak minuta da se smesa duplira, i potom je izručite na radnu površinu koju ste posuli brašnom.

Premesite testo, a onda razvucite oklagijom, a čašom izvadite krofnice.

Kada malo odstoje, pržite ih na dobro zagrejanom ulju ali na srednjoj vatri po minut sa svake strane dok se porumene.







