Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava

Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava

Autor: | 10/10/2025

0

 Posne krofne po receptu Kristine Ćetković

Kristina Ćetković, supruga popularnog pevača, jedno vreme je na Jutjubu vodila gastro-kanal „Remek-jelo“. Omiljeni hobi podigla je na veći nivo a mi smo dobili jedinstvenu priliku da zavirimo u njihovu porodičnu kuhinju.

‒ Mnogo ljudi je prati, svakodnevno joj se javljaju sa dobrim komentarima, razmenjuju recepte, šire mrežu ljubitelja kuvanja i siguran sam da to ima svetlu budućnost ‒ rekao je ponosni Sergej.

Među jelima koje je Kristina predstavila našle su se i posne krofne. Donosimo vam i recept!

Sastojci za posne krofne

‒ 1 kg brašna
‒ 400 ml mlake vode
‒ 220 ml kisele vode
‒ 1 suvi kvasac
‒ 1 kašičica soli
‒ 2 kašike vanilinog ekstrakta
‒ 2 kašike šećera
‒ kora limuna
‒ 120 ml ulja i ulje za prženje

Instagram

 

Priprema

Brašno, vodu, šećer, so, kvasac, vanilu, ulje, kiselu vodu i koru limuna mutite najjačom brzinom 6 minuta.

Vanglicu pokrijte krpom i sačekajte četrdesetak minuta da se smesa duplira, i potom je izručite na radnu površinu koju ste posuli brašnom.

Premesite testo, a onda razvucite oklagijom, a čašom izvadite krofnice.
Kada malo odstoje, pržite ih na dobro zagrejanom ulju ali na srednjoj vatri po minut sa svake strane dok se porumene.
 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković HELLO! arhiva

Slične Vesti

Tagovi: recept recepti posne krofne posne krofne po receptu kristine ćetković kristina ćetković Sergej i Kristina Ćetković Sergej Ćetković

Pročitajte još

Najnovije vesti