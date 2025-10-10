Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava

Posne krofne po receptu Kristine Ćetković
Kristina Ćetković, supruga popularnog pevača, jedno vreme je na Jutjubu vodila gastro-kanal „Remek-jelo“. Omiljeni hobi podigla je na veći nivo a mi smo dobili jedinstvenu priliku da zavirimo u njihovu porodičnu kuhinju.
‒ Mnogo ljudi je prati, svakodnevno joj se javljaju sa dobrim komentarima, razmenjuju recepte, šire mrežu ljubitelja kuvanja i siguran sam da to ima svetlu budućnost ‒ rekao je ponosni Sergej.
Među jelima koje je Kristina predstavila našle su se i posne krofne. Donosimo vam i recept!
Sastojci za posne krofne
‒ 1 kg brašna
‒ 400 ml mlake vode
‒ 220 ml kisele vode
‒ 1 suvi kvasac
‒ 1 kašičica soli
‒ 2 kašike vanilinog ekstrakta
‒ 2 kašike šećera
‒ kora limuna
‒ 120 ml ulja i ulje za prženje
Priprema
Brašno, vodu, šećer, so, kvasac, vanilu, ulje, kiselu vodu i koru limuna mutite najjačom brzinom 6 minuta.
Vanglicu pokrijte krpom i sačekajte četrdesetak minuta da se smesa duplira, i potom je izručite na radnu površinu koju ste posuli brašnom.
Premesite testo, a onda razvucite oklagijom, a čašom izvadite krofnice.
Kada malo odstoje, pržite ih na dobro zagrejanom ulju ali na srednjoj vatri po minut sa svake strane dok se porumene.
Slične Vesti
Ni jaja, ni mleka, a mekane kao duša: Posne krofne Kristine Ćetković će vas oduševiti, Sergej ih prosto obožava
Recept Kristine Ćetković za posne krofne
06/01/2024Saznajte više
Vazdušaste i preukusne: Posne krofne iz kuhinje Kristine Ćetković mekanije su od onih sa mlekom i jajima
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković napravićete već danas
11/12/2021Saznajte više
Sergej Ćetković iskren: Spreman sam da uradim bilo šta na ovom svetu samo da je vidim nasmejanu
Sergej Ćetković otvorio dušu o odnosu sa suprugom Kristinom
18/09/2025Saznajte više
Romantičan vikend Kristine i Sergeja Ćetkovića, idealno za zaljubljene parove, daleko od gužve i buke
Kristina i Sergej Ćetković proveli su romantičan vikend u Crnoj Gori, uživajući u čarobnim pejzažima i vožnji čamcem
11/08/2025Saznajte više
Ni oči, ni osmeh, ni šarm: Ovim je pre 30 godina Kristina osvojila Sergeja Ćetkovića
Sergej i Kristina Ćetković u braku su 26 godina
27/07/2025Saznajte više
26 godina je prošlo kao tren: Ovako su Kristina i Sergej izgledali na venčanju
Sergej Ćetković u srećnom je braku dve i po decenije
14/03/2025Saznajte više
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković
15/12/2024Saznajte više
Emotivne scene sa gala zabave: Sergej i Kristina Ćetković proslavili 25 godina braka
Sergej Ćetković proslavio 25 godina braka
16/03/2024Saznajte više
Lola i Mila skaču od sreće! Žena Sergeja Ćetkovića podelila vesti o PRINOVI, prelep prizor iz porodičnog doma FOTO
Žena Sergeja Ćetkovića podelili vesti o prinovi
26/01/2023Saznajte više
Kristina Ćetković podelila recept za proju sa spanaćem i nanom, Lola i Mila je obožavaju
Recept za proju Kristine Ćetković - jednostavno, brzo i ukusno
13/11/2021Saznajte više
Pročitajte još
Melina se iselila, a Haris je u ovom luksuzu na Senjaku ostao sam, dnevna soba sva u mermeru, na zidu fotografija
Dom Harisa i Meline Džinović građen je godinama, ipak tu sreću nisu pronašli
09/10/2025Saznajte više
Ples koji je ujedinio Balkan: Poznati par Mileusnić – Karić doneo istoriju na Zlatiboru
WDSF Balkansko prvenstvo u solo disciplinama
08/10/2025Saznajte više
„Festival ruskog filma – Srbija 2025." - Besplatne filmske projekcije za decu i odrasle
Festival ruskog filma – Srbija 2025.
08/10/2025Saznajte više
Matea Milosavljević: O bulimiji treba pričati, to je podmukla boljka
Matea Milosavljević progovorila o bulimiji
08/10/2025Saznajte više
Nacionalna pokrivenost A1 optičkim internetom, televizijom i vodećim striming platformama — sada je dostupna širom Srbije
A1 Srbija povezuje celu zemlju sa budućnošću
07/10/2025Saznajte više
Ljiljana Habjanović Đurović najavila izlazak novog dela: Stiže nastavak romana "Tamo gde je ona"
Ljiljana Habjanović Đurović najavila izlazak nove knjige
06/10/2025Saznajte više
Komentari (0)