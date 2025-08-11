Romantičan vikend Kristine i Sergeja Ćetkovića, idealno za zaljubljene parove, daleko od gužve i buke

Kristina Ćetković, životna saputnica i supruga popularnog pevača Sergeja Ćetkovića, nedavno je na društvenim mrežama podelila čarobne prizore iz Crne Gore.
Bajkoviti pejzaži oduzimaju dah, a jasno je da su čisto jezero, bujna zelena šuma i okoliš savršeno mesto za beg iz grada, ali i romantičan vikend za dvoje.
U jednom predivnom kadru, Kristina snima plovidbu rečicom koja krivudavo teče kroz poznati etno kompleks.
Iako se u kadrovima nisu našle ćerke Kristine i Sergeja Ćetkovića, mnogi su pomislili da su supružnici možda odlučili da priušte sebi kratak, romantični "city break" u prirodi; savršen beg od svakodnevice, kao kratki predah.
Pročitajte Evo gde letuje porodica Ćetković - Porodična idila Kristine i Sergeja, uz Lolu i Milu tu je i ON
Kristina i Sergej Ćetković zajedno su 26 godina, a njihov brak obiluje ljubavlju, jakom povezanišću i toplinom koja se oseća i preko ekrana.
S dve preslatke devojčice koje im krase život, Lolom i Milom, roditeljstvo nije kompromis u njihovom odnosu, već dodatna snaga koja još više učvršćuje Ćetkoviće.
Romantičan vikend ili kratak odmor Sergeja Ćetkovića i njegove supruge bio je prilika da se opuste, udahnu svež vazduh i provedu kvalitetno vreme zajedno. Takvi trenuci, kažu, podsećaju da brak može biti i nežan i uzbudljiv, čak i nakon mnogo godina.
Slične Vesti
Evo gde letuje porodica Ćetković: Porodična idila Kristine i Sergeja, uz Lolu i Milu tu je i ON
Sergej Ćetković na odmoru, pas Bili ga prati u stopu
09/07/2025Saznajte više
Ni oči, ni osmeh, ni šarm: Ovim je pre 30 godina Kristina osvojila Sergeja Ćetkovića
Sergej i Kristina Ćetković u braku su 26 godina
27/07/2025Saznajte više
26 godina je prošlo kao tren: Ovako su Kristina i Sergej izgledali na venčanju
Sergej Ćetković u srećnom je braku dve i po decenije
14/03/2025Saznajte više
Emotivne scene sa gala zabave: Sergej i Kristina Ćetković proslavili 25 godina braka
Sergej Ćetković proslavio 25 godina braka
16/03/2024Saznajte više
Lola i Mila skaču od sreće! Žena Sergeja Ćetkovića podelila vesti o PRINOVI, prelep prizor iz porodičnog doma FOTO
Žena Sergeja Ćetkovića podelili vesti o prinovi
26/01/2023Saznajte više
Pročitajte još
Gabi Novak bila je udata za sina našeg poznatog profesora, ostavila ga je i srela Arsena Dedića
Gabi Novak imala je dva braka pre nego što je srela Arsena Dedića
12/08/2025Saznajte više
Ginekolog Vanja Milošević besan, obratio se svim roditeljima
Vanja Milošević, ugledi ginekolog, poslao je svim roditeljima snažnu poruku
12/08/2025Saznajte više
Kristijano Ronaldo odučio je da stane na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom devojkom sa kojom ima i decu
12/08/2025Saznajte više
Olivera Kovačević na sedmom nebu od sreće, fotografije sa svadbe oduševile
Olivera Kovačević ne krije koliko je srećna i ponosna, fotografije sa svadbe oduševile
12/08/2025Saznajte više
Nataša Bekvalac ima dve fakultetske diplome, radila je i na Univerzitetu, evo i kom
Nataša Bekvalac na fakultetu je radila pre skoro 15 godina, gotovo niko to nije ni znao
11/08/2025Saznajte više
Dejan Stanković posle svega otvorio dušu: Ne mogu da se borim sa vetrenjačama, moji sinovi Aleksandar i Filip...
Intervju Dejana Stankovića o budućnosti i sinovima
11/08/2025Saznajte više
Komentari (0)