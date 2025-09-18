Sergej Ćetković iskren: Spreman sam da uradim bilo šta na ovom svetu samo da je vidim nasmejanu

Pre punih 30 godina, sreli su se Kristina i Sergej Ćetković. Kada su započeli vezu bili su veoma mladi, ali sigurni u to da su stvoreni jedno za drugo, što se vremenom ispostavilo kao tačno.
- Verujem da ne postoje slučajnosti i da je pre našeg dolaska na ovaj svet sve već bilo zapisano. Naši putevi i ljudi koje ćemo na njima sresti bili su određeni. Nama je jednostavno bilo suđeno da zajedno, korak po korak, gradimo naš svet. U svemu nas je vodila ljubav i želja da osnujemo porodicu – govorila je Kristina za Story i dodala:
- Bili smo zaljubljeni do ušiju, a detaljima se nismo bavili kao što to danas rade parovi. Ušla sam u salon venčanica, odabrala tri koje su mi se dopale. Čim sam obukla prvu i videla sebe u ogledalu, znala sam da je to ta. Ostale nisam ni probala.
Bajka je kasnije dobila svoj pun smisao kada su u njega ušetale dve princeze Lola i Mila.
Sergej Ćetković ne krije da je za osmeh svoje supruge spreman na sve.
- Bilo mi je bitno samo da vidim da je nasmejana. Da joj vidim osmeh. Bio sam spremna da uradim bilo šta na ovom svetu samo da je vidim nasmejanu. I to me drži i dan-danas - iskreno je je rekao Sergej i dodao da se trudi i da ćerkama predoči da je veoma važno da pored sebe imaju pozitivne i vedre ljude, pre svega jednog dana partnere.
- Ono što je najbitnije i što svojoj deci pre svega želim sutra, jeste da imaju nekoga pored sebe ko će da ih zasmejava i sa kim će da im bude lepo.
