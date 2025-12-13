Vreme je za prazničnu trpezu: Milica Milša ima savršen recept za rusku salatu

LICENCIRANI SADRŽAJ – HELLO! Ovaj tekst predstavlja originalni i licencirani sadržaj magazina HELLO!, objavljen u okviru međunarodne HELLO! franšize. Svako preuzimanje, prenošenje, umnožavanje ili objavljivanje teksta, u celini ili delovima, strogo je zabranjeno bez prethodne pisane saglasnosti izdavača, linkovanja i navođenja izvora. Neovlašćeno korišćenje predstavlja povredu autorskih i srodnih prava.
Recept Milice Milše za rusku salatu
Glumica Milica Milša zakoračila je novo poglavlje svoje profesionalne priče. Televizija Pink krenula je sa emitovanjem nove serije “Nasledstvo”, u kojoj Milica igra glavnu ulogu.
- Poslednjih meseci sve je podređeno poslu, ustajem u pola šest, vraćam se kad uveliko padne mrak. Snimajući dan traje 12 sati, a kako je gužva u saobraćaju treba odvojiti bar sat vremena za odlazak na set i isto toliko za povratak – rekla nam je nedavno, u razgovoru za HELLO!.
I to je bilo sve na šta je imala da se požali.
- Svi smo jako zadovoljni, glumačka ekipa je divna, tekst je fantastičan. Žarko je prevazišao samog sebe. Biće svega: i ljubavi, i misterije, i komedije, i neverovatnih obrta.
Pročitajte Mala crna haljina idealna je za sve prilike, pa i za slavu - Mira Bobić Mojsilović najbolje zna kako se nosi
Scenarista Žarko Jokanović za suprugu je kreirao lik kuvarice.
- Ja sam celog života mislila da sam dobra kuvarica, dok mi Antonije nije skoro rekao: “Pa ti znaš par jela da napraviš, tata je mnogo bolji kuvar.” (smeh) Kad sam malo razmislila shvatila sam da, kad god dolazi kod nas na ručak, traži isključivo specijalitete koje Žarko pravi. I Antonije, koji već dugo živi sam, odlično kuva. Najslabija sam karika u našoj porodici – priznala je Milica, govoreći o svojim kulinarskim sposobnostima.
Na pitanje koji njen specijalitet je neizostavan za praznike, odgovorila je: ruska salata, gibanica i krem ganaš.
Sa nama je podelila recept za rusku salatu koju je opisala rečima: “Ruska salata koja to nije, ali mi je volimo”.
Recept za rusku salatu Milice Milše
Nekoliko vrećica zlatne mešavine obariti, procediti i ohladiti.
Naseckati pileća prsa.
Dodati pavlaku, majonez, senf. (Mi volimo više pavlake, manje majoneza)
Narendati neki kačkavalj.
Kiseli krastavčići. (ne preterano)
Napomena: Sve je odokativno, ko šta više voli. Izmešati i gotovo!
Slične Vesti
Savršeno ide uz pečenje, gotov za tren oka: Milica Milša ima sjajan recept za uskršnju trpezu
Recept Milice Milše za uskršnji umak
19/04/2025Saznajte više
Savršeno ide uz pečenje, gotov za tren oka: Milica Milša ima sjajan recept za uskršnju trpezu
Recept Milice Milše za uskršnji umak
27/04/2024Saznajte više
Nećete pogrešiti: Milica Milša ima sjajan recept za uskršnji umak, gotov je dok kažete ren!
Recept Milice Milše za uskršnji umak
23/04/2022Saznajte više
Pročitajte još
Ove "otrovne strele“ danas izbacite iz spavaće sobe, ogledalo odmah
Feng šui saveti za spavaću sobu koje ćete odmah primeniti
14/12/2025Saznajte više
Vreme je za prazničnu trpezu: Milica Milša ima savršen recept za rusku salatu
Recept Milice Milše za rusku salatu
13/12/2025Saznajte više
Omiljeni parfem Aleksandre Radović nosi dozu svežine, dami od stila baš takav i pristaje
Omiljeni parfem Aleksandre Radović nosi dozu svežine
13/12/2025Saznajte više
Za sreću i blagostanje pre Nove godine u kuću unesite ovih 7 stvari
Feng šui pravila za sreću u Novoj godini su...
11/12/2025Saznajte više
Katalog prazničnih želja: Usrećite najdraže – Započnite godinu uz Lilly!
Lilly katalog 2025
10/12/2025Saznajte više
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji i zajedničkoj ski karti
Olimpijski centar „Jahorina“ i Skijališta Srbije potpisali sporazum o saradnji
10/12/2025Saznajte više
Komentari (0)