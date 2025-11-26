Stefan i Tara Đoković od rođenja mogu da imaju baš sve što požele - mama i tata su im to omogućili, ali oni odrastaju baš kao i svi njihovi vršnjaci ni po čemu ne odskačući od drugara iz školskih klupa. To je bila ideja i motiv Novaka i Jelene pri vaspitanju mališana, i svako ko poznaje decu najboljeg tenisera svih vremena to može i da potvrdi.
Poznato je koliko se Jelena i Nole trude da podignu svest o roditeljstvu, o odrastanju dece u današnje vreme, a sada je direktorka globalne fondacije koja nosi ime njenog supruga objavila snimak koji je uznemirio sve one koji su ga pogledali. Poznato je da na društvenim mrežama ne objavljuje fotografije sina i ćerke na kojima im se vidi lice, a sada je otkrila i razlog.
Naime, na snimku koji je Jelena podelila vidimo muškarca koji šeta šoping centrom sa ćerkicom koju svi prepoznaju i javljaju joj se, a potom joj postavljaju i privatna pitanja. U jednom trenutku joj čestitaju i rođendan i samim tim se dolazi do zaključka da dosta o njoj znaju zbog objava koje postavlja njen otac na društvenim mrežama. Na kraju snimka je napisana i jaka, poučna poruka: "Svaki put kada delite trenutke iz njihovog života na internetu, riskirate da podelite njihove lične podatke sa svetom. Pauziraj pre neko što objaviš".
Ono što je dodatno interesantno, a tiče se njihove dece je da Stefan i Tara Đoković nemaju mobilne telefone i da su jedini u školi koji tako funkcionišu.
- Nećemo se više vraćati unazad na to kako smo mi odrastali, deca nažalost jesu izložena ekranima i posledice jesu mnogostruke. Istraživanja kažu da deca imaju poremećaj pažnje, društvene mreže su napravljene tako da stvaraju zavisničko ponašanje. U jako kratkom periodu pogledaju dosta sadržaja, njihov mozak je treniran da menja mnogo informacija i ne možemo da vidimo decu koja uspevaju da zadrže pažnju u razgovoru i školama, a da ne pričam o drugim problemima. Nadam se da ćemo naći bolje rešenje - objasnila je Jelena, koja se takođe sa tim bori.
- Uspešno se još uvek borim, moja deca za sada nemaju telefone, niti tablete. U školama se na određenim časovima tableti koriste, ali je to za sada u nekim granicama zdravog razuma - rekla je Novakova supruga, a na njenu izjavu nadovezao se i najbolji sportista svih vremena:
- Od Jelene Genčić sam naučio zašto je bitno da slušaš klasičnu muziku, da čitaš knjige, današnja generacija ima mnogo više izazova, tada nije bilo društvenih mreža, oni samo gledaju telefone. Ne gleda se sada iz druge perspektive, mi sada živimo u digitalnom dobu, tehnološki razvoj je neverovatan, moja deca i dalje nemaju telefone, moja supruga i ja se borimo. Oni se žale imaju svi sem nas u školi. Nije lako, a to se preslikava na druge nivoe. Ako svi nešto rade, stado radi ovako, moraš da pratiš. Pa, ne mora baš tako. To je ono gde mislim da se mi razlikujemo od drugih, jer smo svojeglavi i na pozitivan i na negativan način - rekao je Đoković.
