Stefan i Tara me živciraju, ali ih u isto vreme mnogo volim: Jelena Đoković nikad iskrenije o roditeljstvu

Jelena Đoković je kao multipraktik – majka, poslovna žena, supruga jednog od najboljih tenisera sveta, i kao takva uvek interesantna medijima i javnosti. U nedavnom intervjuu otkrila je šta je najvažnija lekcija koju je naučila i kako joj polazi za rukom da bude uspešna na svim životnim poljima. Najbolji učitelji su joj, priznaje, Stefan i Tara.

Profimedia

− Najiskrenije što mogu da kažem je da sebe upoznajem svakodnevno i to zahvaljujući mojoj deci. Deca žive u trenutku, jasno i glasno traže ono što im treba dok mi nekako potiskujemo sebe, ne znamo da se volimo. Meni su moja deca učitelji i zahvalna sam što imam svakodnevnu priliku da ih posmatram, i što me živciraju i što ih mnogo volim u isto vreme, što imam takve konfliktne osećaje i da budem skroz u redu s tim. Kroz njih sam naučila da se prepustim, kao i da nema mesta za onog perfekcionistu koji sam bila i za kojeg sam verovala da je jedini način da opstanem u ovom životu. Deca su mi pokazala da to baš i nije tako – kaže supruga Novaka Đokovića.

DPPA / ddp USA / Profimedia

Nije lako biti majka pred očima celog sveta, a dosta toga zavisi i od toga kako se oseća u određenim trenucima. U svakom slučaju, porodica je uvek na prvom mestu.

− Mnogo zavisi od toga kako se ja osećam u određenim trenucima. Kada sam umorna i preopterećena, sve mi je teško. Kada sam odmorna, ispunjena ljubavlju i razumevanjem svojih najbližih, onda mi ništa nije teško. To je najiskreniji odgovor koji mogu da dam jer sam blagoslovena što imam ovakav život, divnog supruga, što smo dobro i što imamo porodicu koja je zdrava, i bilo bi suludo da sada govorim o nekoj težini. Svakodnevno osvešćujem svaki svoj blagoslov, ali, iskreno, čovek sam i meni emocije jako diktiraju kvalitet života. Novac i moć nisu rešenje – zaključuje Jelena.