Recept Nataše Pavlović: Sladoled kolač sa malinama, bez pečenja

Ako tražite osvežavajuć i jednostavan letnji desert, recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama je pun pogodak.

U popularnoj emisiji „Praktična žena“, Nataša je pokazala kako da napravite ovaj kremasti kolač koji se ne peče, a koji je savršen spoj čokoladne podloge, fila na bazi sira i osvežavajućeg sloja malina. Facebook/Praktična Žena

Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama savršen je za za tople dane, ali i kao desert kojim ćete oduševiti goste bez mnogo muke.

Spoj rikote, krem i mladog sira daje mu laganu, penastu teksturu, dok maline donose osvežavajuću notu i blagu kiselost.

Čokoladni preliv zaokružuje ukus i daje savršen kontrast svakom sloju. Idealna je poslastica za letnje dane, slavlje ili kad god želiš nešto slatko, a jednostavno. U nastavku sledi kompletan recept sa preciznim merama i jasnim koracima. Facebook/Praktična Žena

Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama

Sastojci:

300 g mlevenog čokoladnog keksa

100 g otopljenog putera

malo vode

Fil 1

250 g rikote

500 g krem sira

250 g mladog sira

med po ukusu

1 šlag-fix

Fil 2

300 g malina

5 kašika vanil pudinga

100 g šećera

100 ml vode

Preliv

200 g čokolade

50 ml mleka

Prvo pripremite fil od malina. Maline, šećer i vodu stavite da provri pa skuvajte puding i ohladite. Napraviti podlogu od keksa, putera i vode, pa dobro utisnite na dno kalupa.

Umutite sireve, pa dodajte med i učvršćivač za šlag, pa sve lepo sjedinite.

U jedan deo belog fila umešajte maline. Na čokoladnu podlogu stavite fil s malinama, pa beli fil i odložite na kratko u frižider da se sve stegne.

Ugrejanim mlekom prelijte seckanu čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne otopi i sjedini. Zatim, čokoladom prelijte kolač preko belog, dobro ohlađenog, fila. Ukrasite kolač svežim malinama.









