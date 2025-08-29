Recept Nataše Pavlović: Sladoled kolač sa malinama, bez pečenja

Ako tražite osvežavajuć i jednostavan letnji desert, recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama je pun pogodak.
U popularnoj emisiji „Praktična žena“, Nataša je pokazala kako da napravite ovaj kremasti kolač koji se ne peče, a koji je savršen spoj čokoladne podloge, fila na bazi sira i osvežavajućeg sloja malina.
Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama savršen je za za tople dane, ali i kao desert kojim ćete oduševiti goste bez mnogo muke.
Spoj rikote, krem i mladog sira daje mu laganu, penastu teksturu, dok maline donose osvežavajuću notu i blagu kiselost.
Pročitajte Nataša Pavlović pravi najukusnije kiflice, ključne su tri stvari
Čokoladni preliv zaokružuje ukus i daje savršen kontrast svakom sloju. Idealna je poslastica za letnje dane, slavlje ili kad god želiš nešto slatko, a jednostavno. U nastavku sledi kompletan recept sa preciznim merama i jasnim koracima.
Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama
Sastojci:
- 300 g mlevenog čokoladnog keksa
- 100 g otopljenog putera
- malo vode
Fil 1
- 250 g rikote
- 500 g krem sira
- 250 g mladog sira
- med po ukusu
- 1 šlag-fix
Fil 2
- 300 g malina
- 5 kašika vanil pudinga
- 100 g šećera
- 100 ml vode
Preliv
- 200 g čokolade
- 50 ml mleka
Prvo pripremite fil od malina. Maline, šećer i vodu stavite da provri pa skuvajte puding i ohladite. Napraviti podlogu od keksa, putera i vode, pa dobro utisnite na dno kalupa.
Umutite sireve, pa dodajte med i učvršćivač za šlag, pa sve lepo sjedinite.
U jedan deo belog fila umešajte maline. Na čokoladnu podlogu stavite fil s malinama, pa beli fil i odložite na kratko u frižider da se sve stegne.
Ugrejanim mlekom prelijte seckanu čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne otopi i sjedini. Zatim, čokoladom prelijte kolač preko belog, dobro ohlađenog, fila. Ukrasite kolač svežim malinama.
