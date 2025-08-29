Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Recept Nataše Pavlović: Sladoled kolač sa malinama, bez pečenja

Recept Nataše Pavlović: Sladoled kolač sa malinama, bez pečenja

Autor: | 29/08/2025

0

Ako tražite osvežavajuć i jednostavan letnji desert, recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama je pun pogodak.

U popularnoj emisiji „Praktična žena“, Nataša je pokazala kako da napravite ovaj kremasti kolač koji se ne peče, a koji je savršen spoj čokoladne podloge, fila na bazi sira i osvežavajućeg sloja malina.  

Facebook/Praktična Žena

 

Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama savršen je za za tople dane, ali i kao desert kojim ćete oduševiti goste bez mnogo muke.

Spoj rikote, krem i mladog sira daje mu laganu, penastu teksturu, dok maline donose osvežavajuću notu i blagu kiselost.

Pročitajte Nataša Pavlović pravi najukusnije kiflice, ključne su tri stvari

Čokoladni preliv zaokružuje ukus i daje savršen kontrast svakom sloju. Idealna je poslastica za letnje dane, slavlje ili kad god želiš nešto slatko, a jednostavno. U nastavku sledi kompletan recept sa preciznim merama i jasnim koracima. 

Facebook/Praktična Žena

Recept Nataše Pavlović za sladoled kolač sa malinama

Sastojci:

  • 300 g mlevenog čokoladnog keksa
  • 100 g otopljenog putera
  • malo vode

Fil 1

  • 250 g rikote
  • 500 g krem sira
  • 250 g mladog sira
  • med po ukusu
  • 1 šlag-fix

Fil 2

  • 300 g malina
  • 5 kašika vanil pudinga
  • 100 g šećera
  • 100 ml vode

Preliv

  • 200 g čokolade
  • 50 ml mleka

Prvo pripremite fil od malina. Maline, šećer i vodu stavite da provri pa skuvajte puding i ohladite. Napraviti podlogu od keksa, putera i vode, pa dobro utisnite na dno kalupa.
Umutite sireve, pa dodajte med i učvršćivač za šlag, pa sve lepo sjedinite.
U jedan deo belog fila umešajte maline. Na čokoladnu podlogu stavite fil s malinama, pa beli fil i odložite na kratko u frižider da se sve stegne.
Ugrejanim mlekom prelijte seckanu čokoladu i mešajte dok se sve lepo ne otopi i sjedini. Zatim, čokoladom prelijte kolač preko belog, dobro ohlađenog, fila. Ukrasite kolač svežim malinama.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović Freepik/vecstock

Slične Vesti

Tagovi: natasa pavlovic recept nataše pavlović kolač koji se ne peče sladoled kolac s malinama recept

Pročitajte još

Najnovije vesti