Domaćice, zasucite rukave: Dezert po receptu Nataše Pavlović idealan je za jesenje dane

Recept Nataše Pavlović idealan za jesen

Jesen je počela i sada je konačno vreme za divne dezerte, topli čaj i mekano ćebe. U hladnijim mesecima češće palimo rernu i provodimo vreme u kuhinji, i isprobavamo sve recepte koje smo izbegavali zbog vrućina ili jer smo malo više pazili na liniju. A recept Nataše Pavlović za tart sa kremom od banana i jabuka idealan je za sve koji bi da se zaslade bez griže savesti.





Tart sa kremom od badema i jabukama



Sastojci:



Kora

250g brašna



150g putera100g prah šećera1 jaje

Fil 1

125ml mleka

25g šećera

13g gustina

7g putera

Fil sa bademom





100g badema

100g putera

100g šećera

2 jaja

10g gustina

10g ruma

5-6 jabuka

Priprema:

Napravite prhko testo od navedenih sastojaka (brašno, šećer, puter i jaje). Testo zatim odložite na sat vremena u frižider ili na pola sata u zamrzivač.

Dok to stoji, oljuštiti jabuke ( 5-6 ) pozeljne su one kiselije jabuke. Izdubiti semenke, preseći na pola i seći na tanke polukolutove. Preliti sa malo limunovog soka da se spreči oksidacija.

Poslastičarski krem bez jaja pripremiti na sledeći način: staviti pola količine mleka da se greje. U drugu posudu izmešati ostatak mleka, šećer i gustin,i sipati u toplo mleko i mešati do vrenja. Kad provri kuvati još 1 minut. Dodati puter i izmešati. Presuti i posudu u kojoj je fil prekriti rastegljivom folijom i ostaviti da se ohladi.

Krem od badema:

Umutiti puter sobne temperature da omekša (mutilicom, nikako mikserom), zatim dodati šećer, jaja i izmešati malo, pa dodati mleveni badem, gustin i rum (ako želite). Promešajte koliko da se sastojci povežu pa dodati rashlađen poslastičarski krem i sve lepo sjediniti. Na razvijenu koru, koju ste prebacili u kalup i svuda izbockali viljuškom, sipati krem od badema i lepo rasporediti špatulicom. Praktična žena printscreen



Praktična žena printscreen

Poređajte jabuke po svojoj volji tako da popunite sve. Peći u zagrejanoj rerni na 180stepeni oko 40-50 min (u zavisnosti od rerne). Pečen tart možete premazati otopljenimili posuti prah šećerom.