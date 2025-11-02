Princ Vilijam i Kejt Midlton dugo su živeli po tuđim pravilima, sada je konačno vreme da se okrenu sebi i svojoj deci. Naime, Vilijam i Kejt napokon su se skrasili u svom novom domu. Iako se useljenje planirano u decembru, negde pre Božića, kraljevski par s troje dece, princem Džordžom (12), princezom Šarlot (10) i princem Luisom (7), preselio se ovih dana na imanje Forest Lodge u Vindsoru.

Forest Lodge, istorijski objekat s osam spavaćih soba, nalazi se unutar zaštićene oblasti Parks Great Park i biće njihov "forever home" - trajni dom čak i nakon što Vilijam jenog dana postane kralj. Kompletno renoviranje i obnova vršilo se privatnim sredstvima, bez dodatnih troškova za poreske obveznike, za razliku od prošlih slučajeva unutar kraljevske porodice. Photo by Aaron Chown-WPA Pool/Getty Images

Ova kuća, stara više od 300 godina i cenjena na tržištu nekretnina, procenjuje se na nešto više od 16 miliona funti. Nalazi se na idealnoj udaljenosti od sadašnjeg Adelaide Cottage - svega nekoliko minuta vožnje - što omogućava deci da i dalje pohađaju Lambrook School bez većih promena u rutini.

Zanimljivo je da je ovo princu Vilijamu i Kejt Midlton druga selidba u tri godine. Naime, 2022. su se preselili iz Londona u Adelaide Cottage, takođe u Vindsoru, kako bi pobegli od gradske vreve. Razlog zbog kog su se preselili u Adelaide Cottage je bio taj što su hteli da budu što bliže kraljici Elizabeti II. Nažalost, ona je preminula nedugo nakon toga.

Takođe, u Vindsoru su imali više privatnosti, a i bili su bliže Kejtinoj porodici, koja živi u Baklbariju u Berkširu. Za razliku od palate u glavnom gradu, u Adelaide-u su imali mnogo manje prostora. Naime, Adelaide Cottage ima četiri spavaće sobe, a u Kensingtonu su imali čak njih 20. U tom periodu im je odgovarao znatno manji dom jer su svojoj deci hteli da priušte prizemniji, skromniji odgoj.





