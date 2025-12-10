Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin slave 11. rođendan
Princ Žak i princeza Gabrijela napunili su 11 godina. Tim povodom zvaničnom profilu porodice objavljene su fotografije koje su sve raznežile.
Portrete je uradila dvorska fotografkinja Vanessa von Zitzewitz, a u međuvremenu je stiglo na hiljade lajkova i komentara u kojijma se, osim čestitki i najlepših želja, može pročitati da su mališani slika i prilika svoje majke, princeze Šarlin.
- Srećan rođendan princu nasledniku Žaku i princezi Gabrijeli, koji danas slave 11. rođendan – navodi se u opisu fotografije, na kojoj brat i sestra poziraju zagrljeni.
Pročitajte Ovako izgleda bajka - Najlepša jelka zasijala u Monaku, Žak i Gabrijela kao anđeli
Blizanci su na svet stigli 10. decembra 2014. godini, u razmaku od samo dve minute. Rođeni su u bolnici koja je dobila ime po njihovoj baki, princezi Grejs, i prvi su blizanci u porodici.
Iako se s vremena na vreme mogu videti u pratnji roditelja, uglavnom kada je reč o nekom ceremonnijalnom događaju, princ Žak i princeza Gabrijela odrastaju daleko od svetlosti reflektora.
Pročitajte još
Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin slave 11. rođendan, nove fotografije svi komentarišu
Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin slave 11. rođendan
10/12/2025Saznajte više
Kejt Midlton kaputom prikrila suknju vrednu 1.938 evra, kroj savršen (foto)
Suknja Kejt Midlton vredna je 1.938 evra i zaista privlači sve poglede
09/12/2025Saznajte više
Nestvarno je sladak! Princ Luis pod budnim okom mame Kejt: Nemoj da gasiš sveću!
Princ Luis ponovo oduševio svet svojim nestašnim ponašanjem
07/12/2025Saznajte više
Hospitalizovan je i amputirana mu je noga: Megan Markl posle 7 godina tišine pozvala oca
Megan Markl kontaktirala je oca ranije u petak, dva dana nakon što je objavljeno da je Tomas primljen u bolnicu
07/12/2025Saznajte više
Praznici nam stižu, a sa njima i najlepše fotografije Kejt Midlton
Kejt Midlton sa porodicom na godišnjem koncertu
06/12/2025Saznajte više
Minđuše princeze Dajane, ravno isfenirana kosa: Kejt Midlton oduševila, dugo je nismo videli u ovakvom izdanju
Kejt Midlton oduševila stajlingom, dugo je nismo videli u ovakvom izdanju
04/12/2025Saznajte više
Komentari (0)