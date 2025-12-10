Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin slave 11. rođendan, nove fotografije svi komentarišu

Blizanci princa Alberta i princeze Šarlin slave 11. rođendan

Princ Žak i princeza Gabrijela napunili su 11 godina. Tim povodom zvaničnom profilu porodice objavljene su fotografije koje su sve raznežile. Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Portrete je uradila dvorska fotografkinja Vanessa von Zitzewitz, a u međuvremenu je stiglo na hiljade lajkova i komentara u kojijma se, osim čestitki i najlepših želja, može pročitati da su mališani slika i prilika svoje majke, princeze Šarlin.

- Srećan rođendan princu nasledniku Žaku i princezi Gabrijeli, koji danas slave 11. rođendan – navodi se u opisu fotografije, na kojoj brat i sestra poziraju zagrljeni.

Blizanci su na svet stigli 10. decembra 2014. godini, u razmaku od samo dve minute. Rođeni su u bolnici koja je dobila ime po njihovoj baki, princezi Grejs, i prvi su blizanci u porodici.

Iako se s vremena na vreme mogu videti u pratnji roditelja, uglavnom kada je reč o nekom ceremonnijalnom događaju, princ Žak i princeza Gabrijela odrastaju daleko od svetlosti reflektora.





