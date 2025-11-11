Princ Vilijam saopštio je Džordžu, Šarlot i Luisu maminu dijagnozu: Svaka porodica ima svoje teškoće i izazove

Princ Vilijam u ekskluzivnom i opširnom intervjuu govorio je izazovima odgovaranja na teška pitanja svoje troje dece, princa Džordža (12), princeze Šarlot (10) i princa Luisa (7), usred borbe njegove supruge Kejt sa rakom. Budući kralj (43) otvorio se brazilskom TV voditelju Lučanu Haku tokom svoje posete Rio de Žaneiru prošle nedelje povodom dodele nagrada „Ertšot“.
Princeza je podvrgnuta preventivnoj hemoterapiji 2024. godine nakon što joj je dijagnostikovan neotkriveni oblik raka, a u januaru ranije ove godine otkriveno je da je u remisiji bolesti.
- Svaka porodica ima svoje teškoće i svoje izazove, i mislim da je veoma individualno kako se nosite sa tim problemima. Biramo da mnogo više komuniciramo sa našom decom, to ima svoje dobre i loše strane, ponekad imate osećaj da previše delite sa decom kada verovatno ne bi trebalo.
Ali većinu vremena skrivanje stvari od njih ne funkcioniše, pa im objašnjavanje kako se osećaju, zašto se to dešava, davanje drugih gledišta na to zašto se možda osećaju onako kako se osećaju, ponekad im pomaže da steknu širu sliku i da se mogu više opustiti u vezi sa tim, umesto da budu zaista zabrinuti zbog onoga što krijete od njih. Može biti mnogo više pitanja nego odgovora. Uvek je potrebno balansirati, svaki roditelj to zna, radi se o tome koliko da kažem? Ne postoji priručnik za roditeljstvo, jednostavno morate da se povinujete tome, to je malo instinkta - rekao je Vilijam prenosi britanski HELLO!.
Samo nekoliko nedelja pre nego što je Kejt otkrila svoju dijagnozu u ličnoj video poruci, Vilijamov otac, kralj, takođe je započeo lečenje raka, koje je još uvek u toku.
Školska trka i ekrani
U opširnom intervjuu, Vilijam je takođe govorio o kućnom životu porodice, otkrivajući kako usklađuju svoje kraljevske obaveze sa školskim obavezama i vannastavnim aktivnostima svoje dece rekavši:
- Igranje, taksista, sportski dani, utakmice, igranje u bašti kada mogu. Školske obaveze većinu dana, mislim da Ketrin i ja to delimo, ali ona verovatno obavlja najveći deo posla.
I dok je ranije govorio o tome da deca nemaju mobilne telefone, želi da tehnologiji pristupi sa oprezom.
- Zaista je teško. Naša deca nemaju telefone. Kada Džordž krene u srednju školu, možda će imati jedan sa ograničenim pristupom. Razgovaramo sa njim i objašnjavamo mu zašto mislimo da to nije ispravno. Sa potpunim pristupom, deca na kraju vide stvari na internetu koje ne bi trebalo. Ali sa ograničenim pristupom, mislim da je dobro za razmenu poruka - zaključio je princ Vilijam.
