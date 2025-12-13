Porodica Karađorđević obeležila krsnu slavu, liturgija služena u dvorskoj kapeli na Dedinju

Porodica Karađorđević obeležila je krsnu slavu, Svetog Andreja Prvozvanog. Sveta arhijerejska liturgija, kojom je načalstvovao patrijarh Porfirije služena je u dvorskoj kapeli na Dedinju.
Svečanom bogosluženju prisustvovali su članovi Kraljevske porodice, na čelu sa prestolonaslednikom Aleksandrom II i princem-naslednikom Filipom . Svetoj Liturgiji i osvećenju slavskog kolača prisustvovali su i najviši predstavnici svih verskih zajednica u Srbiji, brojni Episkopi SPC kao i članovi Krunskog saveta.
Tom prilikom, princ-naslednik Filip uputio je poruku koja je, osim porodičnog, imala i snažan društveni i moralni značaj, naglasivši da krsna slava za Dom Karađorđević nije samo tradicija, već zavet odgovornosti i služenja.
- Na dan krsne slave našeg doma, Svetog Andreja Prvozvanog, sabiramo se oko zaveta koji ne pripada samo jednoj porodici, već pamćenju jednog naroda. Sveti Andrej, prvi među pozvanima, svedočanstvo je vere koja se ne dokazuje rečima, već tihim i postojanim služenjem - istakao je.
Podsetio je da je kroz istoriju srpskog naroda i Kraljevskog doma upravo taj zavet bio oslonac u najtežim vremenima.
- Za naš dom, krsna slava nije samo porodični običaj, već zavet da se odgovornost prihvata pre privilegije, a dužnost pre vlasti. Taj zavet, utemeljen u veri i strpljenju, pratio je našu istoriju u vremenima iskušenja i obavezuje nas i danas.
U svojoj poruci, princ-naslednik Filip ukazao je i na širi značaj hrišćanskih vrednosti za društvo u celini.
- Sveti Andrej nas uči da se pravi put ne započinje bukom, već spremnošću da se služi drugima i da se ostane uspravan onda kada je to najteže. Na takvim temeljima mogu se graditi sloga, poverenje i trajnost jedne države.Neka današnji praznik bude podsetnik da se tradicija ne čuva rečima, već delima, i da je služenje drugima najviši izraz pripadnosti i vere“, rekao je princ-naslednik Filip.
Svetoj liturgiji prisustvovali su i princeza Katarina, princeza Danica, princ Stefan, princeza Marija, princ Aleksandar, princeza Vesna, knez Mihailo, kneginja Ljubica, kneginja Natalija i kneginja Isidora, čime je još jednom potvrđeno jedinstvo Kraljevske porodice u obeležavanju ovog značajnog duhovnog dana.
