Samo što su Vilijam i Kejt stigli u svoj novi dom, krenuli problemi, komšiluk besan

Forest Lodž, istorijski objekat, dobio je svoje nove stanare princa Vilijama, njegovu suprugu Kejt Midlton, kao i njihovih troje mališana. Iako se useljenje planiralo u decembru, negde pre Božića, kraljevski par s troje dece, princem Džordžom (12), princezom Šarlot (10) i princem Luisom (7), preselio se početkom novembra.
Veliko preseljenje u Vindzoru ovih dana izazvalo je ozbiljne promene u navikama lokalnog stanovništva. Kraljevski par, koji je u novembru započeo svoj novi početak, bio je primoran da pojača bezbednosne protokole, sada kada je „The Christmas Tree Shop“, izuzetno popularna prodavnica pored Forest Lodža, počela da radi u Velikom Vindzorskom parku. Kao rezultat toga, vozači su bili primorani da privremeno zaobiđu put od jedne milje da bi stigli do prodavnice, što je izazvalo haos među kupcima.
Iako su preduzete mere kako bi se sprečilo da saobraćaj prolazi direktno pored kuće Vilijama i Kejt sa osam spavaćih soba, koju dele sa svoje troje dece, lokalni stanovnici su izrazili svoju zabrinutost, a neki su naveli da preusmeravanje ulice izaziva opasne uslove za vožnju. U razgovoru za Dejli mejl , jedan kupac je rekao:
- Već sam video nekoliko bliskih promašaja gde su ljudi vozili pogrešnom stranom čunjeva.
- Automobil je bio parkiran i upaljen oba dana, a unutra su, izgleda, bila dva policajca u civilu kako bi sprečili bilo koga da uđe u dvorište lože. Prodavnica je odmah pored, tako da ne čudi što Velšani dodatno paze u slučaju da neko bude u iskušenju da baci pogled - naveo je drugi.
- Princ i princeza od Velsa očigledno vole život u Vindzoru, deca su smeštena u obližnju školu Lambruk, a i dalje će biti blizu Vindzorskog zamka za kraljevske funkcije i angažmane. Preseljenje u Forest Lodž omogućava porodici više prostora i već se smatra njihovim 'zauvek domom', umesto da deca odrastaju unutar zidova palate - rekla je Danijela Stejsi, onlajn kraljevska dopisnica britanskog HELLO!-a o selidbi porodice Vels.
