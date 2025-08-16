Kejt Midlton i princ Vilijam srećne vesti uspeli su da sakriju sve do sada. Naime, krajem godine, pred sam Božić, Kejt i Vilijam planiraju da se usele u svoj novi dom. Kensintonska palata potvrdila je da je u pitanju prostrani, sa čak osam soba, Forest Lodge u Windsor Great Parku — renoviran vlastitim sredstvima, bez dodatnog opterećenja za budžet.

Kensingtonska palata je potvrdila da će se Kejt i Vilijam sa svojom decom, Džordžom, Šarlot i Luisom preseliti krajem 2025. godine u svoj novi dom, piše People. WPA Pool/Pool Getty Images

Forest Lodge, istorijski objekat s osam spavaćih soba, nalazi se unutar zaštićene oblasti Parks Great Park i biće njihov "forever home" — trajni dom čak i nakon što Vilijam jenog dana postane kralj.

Šta čini preseljenje posebnim:

Kompletno renoviranje i obnova vrše se privatnim sredstvima, bez dodatnih troškova za poreske obveznike, za razliku od prošlih slučajeva unutar kraljevske porodice.

Forest Lodge: Dom s istorijom

Ova kuća, stara više od 300 godina i cenjena na tržištu nekretnina, procenjuje se na nešto više od 16 miliona funti. Nalazi se na idealnoj udaljenosti od sadašnjeg Adelaide Cottage — svega nekoliko minuta vožnje — što omogućava deci da i dalje pohađaju Lambrook School bez većih promena u rutini.









