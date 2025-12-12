Hari i Megan na korak do dirljivog preokreta, deca će konačno biti zajedno

Otprilike od trenutka kada su princ Hari i Megan Markl odlučili da napuste kraljevsku porodicu i započnu novi život u Sjedinjenim Američkim Državama, mediji i javnost širom sveta sa nestrpljenjem prate svaki njihov korak. Tako je i sada. Šuška se da su Hari i Megan na korak od izuzetno važnog i emotivnog koraka za čitavu porodicu.

Prema izveštajima britanskih i međunarodnih medija, postoji mogućnost da bi princ Hari uskoro mogao da doživi emotivnu prekretnicu u vezi sa svojim odnosom sa članovima kraljevske porodice, posebno s ocem - kraljem Čarlsom i starijim bratom, princom Vilijamom. Photo by Stephen Pond/Getty Images

Naime, nakon višemesečnih pravnih i ličnih nesuglasica, čini se da su postignuti prvi konkretni pomaci u razgovorima o Harijevoj bezbednosti i uslovima njegovog budućeg boravka u Velikoj Britaniji. Odluka o tome bi trebalo da bude objavljena narednih nedelja, a rezultati bi mogli da omoguće prvi susret cele porodice u godinama, naravno ukoliko se postigne dogovor oko zaštite za Harryja i njegovu porodicu.

Put ka pomirenju?

Hari i Megan već dugo otvoreno govore o tome koliko im je važno ponovo uspostavljanje kontakta sa članovima kraljevske porodice, ali uz naglasak na sigurnost i privatnost svoje dece. U više navrata naglašavali su da bi susret bio emotivan, ali i pun ozbiljnih tema o kojima treba razgovarati. Story

Iako odnosi između prinčeva još uvek nisu sasvim ispeglani - posebno nakon Harryjevih memoara i napetosti sa Vilijamom i njihovim timovima - svi znaci ukazuju na to da postoji kren u pravcu smanjenja tenzija i mogućeg pomirenja.

Harry i Meghan srećni, ali šta to znači za Archieja i Lilibet?

Deca princa Harija i Megan Markl, princ Arči i princeza Lilibet, do sada su retko viđena u kontekstu susreta sa članovima britanske kraljevske porodice, zbog geografskih i bezbednosnih razloga. Ukoliko se postigne dogovor o uslovima njihovog putovanja i zaštite, to bi bio prvi takav emotivan trenutak još od njihovog preseljenja u Kaliforniju. Porodica bi konačno mogla da bude na okupu, a mališani bi vreme provodili sa braćom i sestrom.

Mnogi stručnjaci i novinari procenjuju da bi takav susret mogao da označi nov početak u odnosima između "Saseksove grane" porodice i ostatka kraljevske kuće. Takva odluka imala bi veliki emotivni značaj ne samo za njih same, već i za javnost koja sa posebnom pažnjom prati svaki njihov potez.





