Tačno u 21h kralj Čarls se obratio naciji: Moja bolest...

Britanski monarh, kralj Čarls III, najavio je rano jutros da će se u 21h obratiti svojoj naciji. Malo je reći koliko je javnost ostala zabrinuta zbog reči koje će im reći... Photo by Jonathan Brady - WPA Pool /Getty Images

I zaista, tačno u 21 čas kralj Čarls video porukom, obratio se Velikoj Britaniji, ali i celom svetu. Monarh je, na oduševljenje svih onih koji su ga pomno slušali bez daha, objavio je značajan i ohrabrujući zdravstveni napredak u svojoj borbi protiv raka. To znači da će njegov tretman i terapije biti samnjene u narednoj godini, što se smatra važnom prekretnicom u oporavku.

- Danas mogu da podelim sa vama dobre vest. Zahvaljujući ranom otkrivanju, efikasnoj intervenciji i poštovanju lekarskih saveta, moj raspored lečenja od raka može biti smanjen u novoj godini - rekao je kralj Čarls III.

U ličnoj video poruci snimljenoj za kampanju "Stand Up To Cancer", kralj je istakao da su rana dijagnoza, efikasna medicinska intervencija i praćenje saveta lekara ključni faktori koji su doveli do ovog pozitivnog razvoja.

Važnost ranog otkrivanja raka

Kralj Čarls je u obraćanju posebno naglasio koliko je važno da ljudi redovno idu na preventivne preglede i skrininge, jer to dramatično povećava šanse za uspešno lečenje. Prema njegovim rečima, milioni ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu propuste mogućnost ranog otkrivanja jer nisu ažurni sa skrining programima, što može biti presudno za ishod bolesti. instagram printscreen @theroyalfamily

Istovremeno, Čarls je izrazio duboku zahvalnost medicinskom osoblju, istraživačima i volonterima koji daju ogromnu podršku pacijentima obolelim od raka.

Nastavak javnih dužnosti tokom lečenja

I pored borbe sa rakom, kralj Čarls je nastavio da obavlja svoje državne obaveze, uključujući i organizovanje državnih poseta, pokazujući snagu i posvećenost kraljevskoj dužnosti u teškim okolnostima.

Kralj Čarls poslao ohrabrujuću poruku za sve obolele

Ovo saopštenje predstavlja nadu za mnoge obolele. Kralj jČarls je izrazio želju da njegovo iskustvo bude inspiracija i da podstakne druge da nastave sa preventivnim pregledima i ne odustaju od borbe protiv raka.





