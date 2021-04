Prelep razlog za sreću na britanskom dvoru: Vilijam i Kejt ne skidaju osmeh sa lica

April je mesec slavlja u britanskoj kraljevskoj porodici. Kraljica Elizabeta napunila je 95 godina, njen praunuk Luis tri, a njegovi roditelji, princ Vilijam i Kejt Midlton, danas obeležavaju važan jubilej – deceniju srećnog braka. Velike zabave su otkazane, ne samo zbog epidemioloških mera već i zbog nedavne smrti princa Filipa, ali „tradicija portreta“ se ne prekida. Tako je iz Kensingtonske palate juče stigla nova fotografija para Kembridž, koji su dan pre godišnjice proveli radno, obišli su jednu farmu u okrugu Daram na severu zemlje.

Chris Floyd / Camera Press



Vilijam i Kejt stali su pred oltar Vestminsterske opatije 29. aprila 2011. Upoznali su se sedam godina ranije, na prestižnom univerzitetu „Sent Endruz“, mada izvesni biografi navode da su se znali i ranije, kada suoboje bili u nekim drugim ljubavnim pričama.

Veza koja je tada počela nije bila previše ozbiljna jer su bili veoma mladi i fokusirani na studije. Prva kriza dogodila se 2007, a u pauzi Kejt se, kako su pisali britanski mediji, viđala sa Vilijamovim prijateljem sa koledža „Iton“, mladim baronom Henrijem Ropnerom. Međutim, ubrzo se vratila u zagrljaj današnjeg supruga. Čak su kasnije zajedno prisustvovali Ropnerovom venčanju sa plemkinjom Natašom Sinkler.

Guliver Getty Images

Najozbiljnija veza koju je Vilijam imao pre Kejt zvala se Arabela Masgrejv. Poznavali su se od detinjstva, ali za oko mu je zapala na jednoj žurki, koje je, inače, sa Harijem često pravio u podrumu imanja Hajgrou, rezidenciji njihovog oca Čarlsa. Prinčevi su kao tinejdžeri imali krug odabranih prijatelja koji se zvao „Glosse Posse“, a Arabela, ćerka menadžera elitnog polo-kluba za koji su obojica nastupali, bila je jedna od uvaženih članica. Kako navodi biograf Kejti Nikol, bila je to mladalačka romansa, ali toliko strasna da je zbog Arabele princ razmišljao da odustane od fakulteta. Nisu se odvajali celog leta, a Vilijam, zaljubljen do ušiju, tražio je od oca da blagoslovi tu vezu. Na kraju je ipak upisao koledž. No, svakog petka vozio se natrag, kući, kako bi vikend proveo sa Arabelom. Onda se pojavila Kejt… Što se tiče Vilijamove bivše ljubavi, danas je srećno udata, ima decu i radi kao direktor marketinga u londonskoj kancelariji kuće „Gucci“. Chris Floyd / Camera Press



Brak Vilijama i Kejt - Svi usponi i padovi

Iako je Hari oduvek imao reputaciju porodičnog plejboja, zapravo je njegov stariji brat bio pravi zavodnik. Lista bivših devojaka je zavidna. Pomenimo tek one za koje se zna... Baronesa Davina Dakvord-Čat pravila mu je „društvo“ 1999. na krstarenju Egejskim morem, na koledžu „Iton“ viđao se sa Rouz Farkuhar i Karli Mesi-Birč, početkom 2001. imao je kratku romansu sa Izabelom Kaltorp, dok se sa Olivijom Hant zabavljao tokom krize sa Kejt 2007. godine.

I vojvotkinja je imala neke svoje priče pre nego što se udala. Među ozbiljnijima pomenimo Ruperta Finča i Viljema Marksa, sa kojima se viđala pre odlaska na fakultet. Naime, posle srednje škole odlučila je da napravi pauzu, malo putuje po svetu i radi u prodavnici nameštaja koju su držali njeni roditelji. Vilijama je, kao što smo već rekli, upoznala 2004. godine. Iako su se simpatije odmah rodile, princ je kasnije priznao da mu nije bilo baš lako da je osvoji.

Guliver Getty Images

Za ovih skoro 17 godina vojvoda i vojvotkinja od Kembridža prošli su kroz sva poglavlja koja jedan ljubavni roman treba da sadrži. Bilo je na početku uspona i padova, pauza i drugih ljudi, a onda su 2010. objavili veridbu. Naredne godine su se venčali. Ostalo je – bajka.