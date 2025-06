Kejt Midlton je za sina želela OVO ime, nisu joj dali!

Kejt Midlton veoma brzo je naučila da ljubav prema princu Vilijamu znači i brojne kompromise, posebno kada je reč o njegovoj budućoj ulozi u britanskoj monarhiji. Uprkos tome, znala je povremeno da pronađe način da stvari budu po njenom.

Kraljevski stručnjak Keti Nikol za Vanity Fair otkrila je da je Kejt za svog prvog sina želela sasvim drugačije ime. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Kao što je poznato prvi princ zove se Džordž, ali je njegova mama želela da on nosi ime Aleksandar. No, kada je to ime predstavila kraljevskoj porodici, naišla je na neslaganje.

Na kraju su se dogovorili – dečak je dobio ime Džordž Aleksandar Luis, što predstavlja kompromis između želja roditelja i kraljevskih tradicija, piše Story.hr.

- Kejt je jako želela da njen sin ponese ime Aleksandar, ali brzo je shvatila da neće proći kod kraljice, pa se odlučila na drugačije rešenje - izjavila je Nikol.

Princ Džordž je rođen 22. jula 2013., dve godine nakon bajkovitog venčanja princa Vilijama i Kejt, a kršten je u oktobru iste godine. Ceremonija krštenja bila je intimna, u skladu s željom njegovih roditelja, a zanimljivo je da mali princ ima čak sedam kumova.

Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images