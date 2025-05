Dosta je bilo: Princ Hari želi da se vrati kući, porodici je sve oprostio

Princ Hari na putu je da izgubi pravnu bitku za dobijanje policijskog obezbeđenja dok je u Velikoj Britaniji, a koje finansiraju poreski obveznici. Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit

Ukoliko želi da nastavi da se bori pred sudom, to će ga koštati 1,76 miliona evra. Vojvodi od Saseksa je rečeno da njegova žalba zbog smanjene bezbednosti nije "prevedena u pravni argument" da bi uspešno osporio odluku.

Uprkos svemu, on je odlučan u nameri da se vrati u domovinu i pomiri sa porodicom.

U intervjuu koji je dao za BBC priznao je da nije u kontaktu sa ocem, britanskim kraljem Čarlsom.

Neće da razgovara sa mnom zbog ovoga oko obezbeđenja - rekao je princ Hari, dodajući da ne zna koliko dugo će još živeti njegov otac, kome je dijagnostikovan rak

Kako je naveo, spreman je da popravi odnose sa članovima kraljevske porodice.

- Imao sam mnogo nesuglasica sa nekim članovima moje porodice, ali sam im oprostio – priznao je Hari, koji je želeo da poništi promene u njegovom obezbeđenju kada dolazi u Veliku Britaniju. One su uvedene kada se povukao iz kraljevske porodice i preselio u Sjedinjene Države.

Poraz na sudu i to što se pitanje obezbeđenja njega i njegove porodice neće promeniti, znači i da trenutno ne želi da ih dovodi u Veliku Britaniju, rekao je za BBC.

- U ovom trenutku ne mogu da zamislim da moju ženu i decu dovedem u Veliku Britaniju – zaključio je princ Hari koji već duže vreme živi u Kaliforniji, ali po svemu sudeći pati za domovinom.

