Sunce, palme i okean: Zimovanje Marije Šerifović može da počne

Autor: | 21/12/2025

Danas je zvanično počela zima, a i temperatura je u skladu sa godišnjim dobom. I dok mnogi razmišljaju o odlasku na planinu i skijanu, Marija Šerifović ima drugačije afinitete.

Pop pevačica oglasila se sa egzotične destinacije, gde uživa u suncu, talasima i mirnom odmoru u hladu palmi.

Poznata po tome što voli daleke destinacije, Marija se ovog decembra opredelila za Bali. Naravno,društvo joj pravi sin Mario.

Iza pevačice je uspešna poslovna godina, krunisana sa čak osam solističkih koncerata u Beogradu, koje je održala u okviru turneje “Dolazi ljubav”.

Na pitanje planira li da u nastupajućem periodu pomera granice, da taj broj bude i veći, Marija Šerifović je u intervjuu za novi HELLO! rekla:

- Ne, ne. I onda sam to rekla. Ne takmičim se ja ni sa kim. Ti brojevi donose samo jako veliku zahvalnost, ali i odgovornost prema publici. Prema ljudima koji evo već 20 godina dolaze na moje koncerte i ja sam dužna da im svaki put dam najbolje od sebe. Da poklonim komad svoje duše i da oni to osete. To nije pitanje broja, već pripadnosti, posvećenosti i energije koju jedni drugima poklonimo.

