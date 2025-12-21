Sunce, palme i okean: Zimovanje Marije Šerifović može da počne

Danas je zvanično počela zima, a i temperatura je u skladu sa godišnjim dobom. I dok mnogi razmišljaju o odlasku na planinu i skijanu, Marija Šerifović ima drugačije afinitete.
Pop pevačica oglasila se sa egzotične destinacije, gde uživa u suncu, talasima i mirnom odmoru u hladu palmi.
Poznata po tome što voli daleke destinacije, Marija se ovog decembra opredelila za Bali. Naravno,društvo joj pravi sin Mario.
Iza pevačice je uspešna poslovna godina, krunisana sa čak osam solističkih koncerata u Beogradu, koje je održala u okviru turneje “Dolazi ljubav”.
Pročitajte Pevač sa inženjerskom diplomom, Mirza Selimović završio je težak državni fakultet
Na pitanje planira li da u nastupajućem periodu pomera granice, da taj broj bude i veći, Marija Šerifović je u intervjuu za novi HELLO! rekla:
- Ne, ne. I onda sam to rekla. Ne takmičim se ja ni sa kim. Ti brojevi donose samo jako veliku zahvalnost, ali i odgovornost prema publici. Prema ljudima koji evo već 20 godina dolaze na moje koncerte i ja sam dužna da im svaki put dam najbolje od sebe. Da poklonim komad svoje duše i da oni to osete. To nije pitanje broja, već pripadnosti, posvećenosti i energije koju jedni drugima poklonimo.
Pročitajte još
Rade Šerbedžija ima sedmoro unuka: Sergej ima dva prezimena, 18 godina, a slavni deda ispunio mu je veliku želju
Unuk Radeta Šerbedžije napunio 18 godina
21/12/2025Saznajte više
Rođena sestra Džordža Klunija izgubila bitku sa rakom: Bila je moj heroj!
Preminula sestra Džordža Klunija
21/12/2025Saznajte više
Niko srećniji od roditelja: Bilja i Aca danas primaju čestitke, sin jedinac podelio najlepšu vest
Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića diplomirao
21/12/2025Saznajte više
Čkaljina unuka krenula dedinim stopama, gledali ste je u popularnim serijama, niste ni pomislili da je to ona
Čkaljina unuka krenula dedinim stopama
20/12/2025Saznajte više
Pevač sa inženjerskom diplomom, Mirza Selimović završio je težak državni fakultet
Mirza Selimović ima diplomu Građevinskog fakulteta
20/12/2025Saznajte više
Udala se Žizel Bundšen, intimno venčanje u porodičnom domu
Udala se Žizel Bundšen za dugogodišnjeg partnera
20/12/2025Saznajte više
Komentari (0)