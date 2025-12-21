Danas počinje zima, ali i sezona Jarca: Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima

Sezona Jarca počinje danas, 21. decembra i trajaće do 19. januara. U nedeljama pred nama atmosfera postaje mirnija, prizemljenija, Jarac vas poziva da ideje pretvorite u konkretne planove.
Ulaskom Sunca u Jarca 21. decembra, istovremeno sa najkraćim danom u godini, otvara se posebna astrološka kapija. Zimski solsticij ili ravnodnevica ne donosi samo promenu svetlosti, već i promenu fokusa. Ovo je trenutak kada se energija prirodno povlači ka unutra, pozivajući vas da zastanete, sagledate godinu iza sebe i svesno odlučite šta nosite dalje, a šta ostavljate u prošlosti.
Ovo je idealno vreme da razmislite o dugoročnim ciljevima.
Ovan
Sezona Jarca počinje 21. decembra i donosi vam pojačanu produktivnost, naročito do 2. januara. Iako je praznično raspoloženje prisutno, Sunce u vašoj desetoj kući karijere podseća vas da još postoji prostor da godinu završite snažno. Kosmička podrška stoji vam na raspolaganju za završni napor. Nemojte odustajati od profesionalnih ambicija zbog praznika, ali izbegavajte preterivanje. Ovu energiju možete koristiti sve do 19. januara.
Bik
Ulaskom u sezonu Jarca 21. decembra aktivira se vaša deveta kuća putovanja i avantura tokom naredne četiri sedmice. Ako niste sigurni da li želite da prisustvujete određenim okupljanjima ili imate slobodne dane koje želite da iskoristite, razmislite o spontanim putovanjima. Čak i ako se put ne realizuje odmah, probudiće se snažna želja za budućim avanturama.
Pročitajte Najdetaljniji godišnji horoskop za 2026. godinu
Blizanci
Tokom naredne četiri sedmice, dok Sunce prolazi kroz Jarca i vašu osmu kuću, imate puno pravo da se povučete iz obaveza koje vam ne prijaju. Ako ste u vezi, sezona Jarca donosi produbljivanje bliskosti. Ako ste slobodni, ovo je povoljan period za flert i nova poznanstva, bez pritiska i velikih očekivanja.
Rak
Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu sedmu kuću partnerstva. Bez obzira na vaš emotivni status, ovo je period pojačane hemije i važnih odnosa. Ako ste se povukli iz dejtinga, mogli biste ponovo otvoriti vrata novim kontaktima. U stabilnim vezama, partner zaslužuje vašu punu pažnju i kvalitetno zajedničko vreme.
Lav
Ulaskom Sunca u Jarca i vašu šestu kuću zdravlja i rutine, važno je da izbegnete krajnosti. Umesto strogih zabrana, praktikujte umerenu disciplinu. Unapred planirajte obroke i aktivnosti, ali dozvolite sebi uživanje. Kretanje i boravak na svežem vazduhu ostaju važan deo vaše svakodnevice.
Devica
Sezona Jarca počinje 21. decembra i donosi energiju radosti u vašu petu kuću ljubavi i kreativnosti. Praznici vam donose priliku za opuštanje, romantiku i igru. Ako ste slobodni, nemojte potcenjivati sopstvenu privlačnost. Dozvolite sebi da budete viđeni i otvoreni za nova iskustva.
Vaga
Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu četvrtu kuću doma i porodice. Iako ste skloni društvenim dešavanjima, unutrašnji glas vas vodi ka toplini doma. Ključ je u ravnoteži – pažljivo birajte gde ćete se pojaviti i dozvolite sebi povlačenje bez griže savesti.
Škorpija
Početak sezone Jarca 21. decembra aktivira vašu treću kuću komunikacije. Lakše nego inače pronalazite prave reči i jasno izražavate misli. Ako ste do sada nešto zadržavali za sebe, sada je pravo vreme da to podelite. Period je povoljan za nove ideje, dogovore i saradnje.
Strelac
Nakon rođendanske sezone, Sunce 21. decembra prelazi u Jarca i vašu drugu kuću finansija. Naredne četiri sedmice donose potrebu za stabilizacijom budžeta. Iako praznici mogu biti izazovni, uživanje u jednostavnim stvarima donosi osećaj sigurnosti i ispunjenosti.
Jarac
Decembar označava početak vaše sezone. Ovo je vaš lični godišnji ciklus u kojem imate dozvolu da stavite sebe na prvo mesto. Iako često stavljate potrebe drugih ispred svojih, sada je važno da pratite sopstvene želje i granice. Sunčeva energija jača samopouzdanje i otvara prostor za promišljene, ali hrabre poteze.
Vodolija
Bez obzira na prazničnu gužvu, 21. decembra počinje vaš period povlačenja i usporavanja. Sunce ulazi u Jarca i vašu dvanaestu kuću introspekcije. Ovo je važno vreme za odmor i regeneraciju. Već 19. januara Sunce ulazi u vaš znak i vraća vas u centar dešavanja.
Ribe
Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu jedanaestu kuću prijatelja, društvenih kontakata i umrežavanja. Vaša harizma je pojačana, a ljudi žele da budu u vašem okruženju. Iskoristite ovaj period za jačanje važnih odnosa i promociju ideja ili projekata koji su vam važni.
Izvor: Sensa
Slične Vesti
Ova 3 znaka praznike neće dočekati sami, smeši im se fatalna ljubav
Horoskopski znaci koji će se zaljubiti u decembru
13/12/2025Saznajte više
Život će napokon postati bolji za ova tri znaka
Horoskopski znaci koji ulaze u dobru životnu fazu
09/12/2025Saznajte više
Kraj novembra otvara vrata sudbinskoj ljubavi: Ovim znakovima stiže srodna duša
Horoskopski znaci koji će do kraja novembra naći srodnu dušu
18/11/2025Saznajte više
Ovaj horoskopski znak očekuje veliki dobitak do kraja 2025. godine
Igre na sreću do kraja godine treba da igraju ljudi u ovom horoskopskom znaku
13/11/2025Saznajte više
Sve što dotaknu pretvoriće u zlato: U novembru je sreća na strani ova 4 znaka
Horoskopski znaci kojima će novembar 2025. godine doneti uspeh
26/10/2025Saznajte više
Sezona Škorpije donosi sreću, ali samo za ova 4 horoskopska znaka
Sezona Škorpije donosi sreću za ova 4 horoskopska znaka
23/10/2025Saznajte više
Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine
2026. godina donosi izobilje sreće pripadnicima ovih horoskopskih znakova
09/10/2025Saznajte više
Oktobar 2025. godine biće najsrećniji mesec za ova 4 horoskopska znaka
Horoskop za oktobar 2025. godine donosi sreću, ljubav i stabilnost ovim znakovima
28/09/2025Saznajte više
Pravi srećnici! Ova 3 horoskopska znaka do 2033. će uživati, životi im se menjaju nabolje
Uran u Blizancima donosi sreću za pripadnike ova tri horoskopska znaka
07/09/2025Saznajte više
Ova 4 horoskopska znaka živeće kao kraljevi narednih 5 godina
Ova 4 horoskopska znaka živeće kao kraljevi narednih 5 godina
05/09/2025Saznajte više
Kad je za druge sve izgubljeno, ova tri znaka izlaze kao pobednici! Svaki put
Najsnalažljiviji horoskopski znaci probleme rešavaju brzo i bez drame
01/09/2025Saznajte više
Horoskop za 29. avgust: Bik zrači samopouzdanjem, Škorpija ostvaruje sve što poželi
Dnevni horoskop za 29. avgust 2025. godine
29/08/2025Saznajte više
Pročitajte još
Danas počinje zima, ali i sezona Jarca: Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima
Sezona Jarca počinje 21. decembra
21/12/2025Saznajte više
Najdetaljniji ljubavni horoskop za 21. decembar
Ljubavni horoskop za 21. decembar 2025. godine
21/12/2025Saznajte više
Najgore svekrve rađaju se u ova tri horoskopska znaka
Najgore svekrve rađaju se u ova tri horoskopska znaka, da li ste među njima
20/12/2025Saznajte više
Horoskop za 20. decembar: Jarac mora da uspori ritam, Blizanci u naletu strasti da se kriju
Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine
20/12/2025Saznajte više
Poslednji mlad Mesec u 2025. stiže 20. decembra: Sreća će pokucati na vrata ovim horoskopskim znakovima
Mlad Mesec otvara novo poglavlje života
18/12/2025Saznajte više
Horoskop za 18. decembar: Vodoliji zbog stresa na poslu narušeno zdravlje, Devica greši u ljubavi
Horoskop za 18. decembar 2025. godine
18/12/2025Saznajte više
Komentari (0)