Danas počinje zima, ali i sezona Jarca: Vreme je da zastanete i razmislite o dugoročnim ciljevima

Sezona Jarca počinje danas, 21. decembra i trajaće do 19. januara. U nedeljama pred nama atmosfera postaje mirnija, prizemljenija, Jarac vas poziva da ideje pretvorite u konkretne planove.

Ulaskom Sunca u Jarca 21. decembra, istovremeno sa najkraćim danom u godini, otvara se posebna astrološka kapija. Zimski solsticij ili ravnodnevica ne donosi samo promenu svetlosti, već i promenu fokusa. Ovo je trenutak kada se energija prirodno povlači ka unutra, pozivajući vas da zastanete, sagledate godinu iza sebe i svesno odlučite šta nosite dalje, a šta ostavljate u prošlosti. Shutterstock

Ovo je idealno vreme da razmislite o dugoročnim ciljevima.

Ovan

Sezona Jarca počinje 21. decembra i donosi vam pojačanu produktivnost, naročito do 2. januara. Iako je praznično raspoloženje prisutno, Sunce u vašoj desetoj kući karijere podseća vas da još postoji prostor da godinu završite snažno. Kosmička podrška stoji vam na raspolaganju za završni napor. Nemojte odustajati od profesionalnih ambicija zbog praznika, ali izbegavajte preterivanje. Ovu energiju možete koristiti sve do 19. januara.

Bik

Ulaskom u sezonu Jarca 21. decembra aktivira se vaša deveta kuća putovanja i avantura tokom naredne četiri sedmice. Ako niste sigurni da li želite da prisustvujete određenim okupljanjima ili imate slobodne dane koje želite da iskoristite, razmislite o spontanim putovanjima. Čak i ako se put ne realizuje odmah, probudiće se snažna želja za budućim avanturama.

Blizanci

Tokom naredne četiri sedmice, dok Sunce prolazi kroz Jarca i vašu osmu kuću, imate puno pravo da se povučete iz obaveza koje vam ne prijaju. Ako ste u vezi, sezona Jarca donosi produbljivanje bliskosti. Ako ste slobodni, ovo je povoljan period za flert i nova poznanstva, bez pritiska i velikih očekivanja.

Rak

Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu sedmu kuću partnerstva. Bez obzira na vaš emotivni status, ovo je period pojačane hemije i važnih odnosa. Ako ste se povukli iz dejtinga, mogli biste ponovo otvoriti vrata novim kontaktima. U stabilnim vezama, partner zaslužuje vašu punu pažnju i kvalitetno zajedničko vreme.

Lav

Ulaskom Sunca u Jarca i vašu šestu kuću zdravlja i rutine, važno je da izbegnete krajnosti. Umesto strogih zabrana, praktikujte umerenu disciplinu. Unapred planirajte obroke i aktivnosti, ali dozvolite sebi uživanje. Kretanje i boravak na svežem vazduhu ostaju važan deo vaše svakodnevice. Shutterstock

Devica

Sezona Jarca počinje 21. decembra i donosi energiju radosti u vašu petu kuću ljubavi i kreativnosti. Praznici vam donose priliku za opuštanje, romantiku i igru. Ako ste slobodni, nemojte potcenjivati sopstvenu privlačnost. Dozvolite sebi da budete viđeni i otvoreni za nova iskustva.

Vaga

Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu četvrtu kuću doma i porodice. Iako ste skloni društvenim dešavanjima, unutrašnji glas vas vodi ka toplini doma. Ključ je u ravnoteži – pažljivo birajte gde ćete se pojaviti i dozvolite sebi povlačenje bez griže savesti.

Škorpija

Početak sezone Jarca 21. decembra aktivira vašu treću kuću komunikacije. Lakše nego inače pronalazite prave reči i jasno izražavate misli. Ako ste do sada nešto zadržavali za sebe, sada je pravo vreme da to podelite. Period je povoljan za nove ideje, dogovore i saradnje.

Strelac

Nakon rođendanske sezone, Sunce 21. decembra prelazi u Jarca i vašu drugu kuću finansija. Naredne četiri sedmice donose potrebu za stabilizacijom budžeta. Iako praznici mogu biti izazovni, uživanje u jednostavnim stvarima donosi osećaj sigurnosti i ispunjenosti.

Jarac

Decembar označava početak vaše sezone. Ovo je vaš lični godišnji ciklus u kojem imate dozvolu da stavite sebe na prvo mesto. Iako često stavljate potrebe drugih ispred svojih, sada je važno da pratite sopstvene želje i granice. Sunčeva energija jača samopouzdanje i otvara prostor za promišljene, ali hrabre poteze.

Vodolija

Bez obzira na prazničnu gužvu, 21. decembra počinje vaš period povlačenja i usporavanja. Sunce ulazi u Jarca i vašu dvanaestu kuću introspekcije. Ovo je važno vreme za odmor i regeneraciju. Već 19. januara Sunce ulazi u vaš znak i vraća vas u centar dešavanja.

Ribe

Sunce 21. decembra ulazi u Jarca i vašu jedanaestu kuću prijatelja, društvenih kontakata i umrežavanja. Vaša harizma je pojačana, a ljudi žele da budu u vašem okruženju. Iskoristite ovaj period za jačanje važnih odnosa i promociju ideja ili projekata koji su vam važni.

