Serija Kruna otkrila šokantne detalje: Princeza Dajana četiri puta pokušala samoubistvo, trudna se bacila niz stepenice

Princeza Dajana četiri puta je pokušala da sebi oduzme život dok je bila u braku sa Čarlsom. To se navodi u više dokumentarnih emisija i biografskih knjiga koje, doduše, nikada nije autorizovala.

Poznato je da je njeno mentalno zdravlje bilo narušeno, da se borila sa bulimijom i depresijom i da je bila nesrećna na dvoru, a bliska prijateljica svojevremeno je otkrila da je Lejdi Di u brak sa princom ušla sa psihičkim problemima i traumama koje je vukla iz ranog detinjstva, zbog razvoda roditelja. Bila je očajna i zbog Čarlsove afere sa Kamilom. Peta sezona serije Kruna bavi se pokušajem samoubistva i to onim o kojem je, navodno, Dajana lično pričala.

Pre pet godina objavljena je knjiga „Dajana: Njena istinita priča“, uglednog publiciste Endrjua Mortona, nastala na osnovu snimaka iz njenog audio dnevnika, koji je počela da vodi 1991, kada je konačno priznala sebi da ih je u tom braku sve vreme bilo – troje. Prolazila je kroz pravi pakao, od samog početka. No, za to nije bila kriva svekrva, kraljica Elizabeta, već onaj koji je imao aferu, njen suprug Čarls.

- Kada sam bila u četvrtom mesecu trudnoće sa Vilijamom, bacila sam se niz stepenice pokušavajući da privučem pažnju supruga. Htela sam da me sasluša. Pre toga sam mu rekla da sam očajna, plakala sam, ali on je odgovorio da se pretvaram. Otišao je na jahanje. Zato sam se bacila niz stepenice. Kraljica je izašla, užasnuta, drhtala je, bila je jako uplašena. Nisam izgubila bebu, ali na stomaku su bile modrice. Kada se Čarls vratio, samo me je ignorisao.

Snimak je, kaže autor knjige, autentičan.