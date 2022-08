Posle 25 godina od smrti sećanje ne bledi: Lični čuvar Lejdi Di u ekskluzivnom intervjuu otkriva princezine najdublje tajne

Lični čuvar princeze Dajane za HELLO! otkriva njene najdublje tajne

Da te kobne večeri nije napustila pariski "Ric" ili da je bar otišla u šetnju trgom Vandom, na koji luksuzni hotel izlazi, princeza Dajana danas bi se igrala sa unucima i sve bi bilo drugačije. Ali, sudbina se surovo poigrala sa jednom od najuticajnijih žena 20. veka čija se slava prelila i u novi milenijum. Poslednjeg dana avgusta navršava se 25 godina od njene tragične smrti u podvožnjaku kod mosta Alma.

Sve znamo Lejdi Di, i iz kakve porodice potiče, i šta je doživljavala u braku sa princom Čarlsom, i koliko je bila nesrećna na britanskom dvoru... Ili, možda ne znamo baš ništa? Malo je ljudi imalo stvarno uvida u njen život. Među njima je i Ken Vorf, nekadašnji policajac, Dajanin lični čuvar i osoba od poverenja koja je bila upućena u skoro svaki segment njen svakodnevice. Bio je uz princezu od 1987. do 1993. godine, tokom najturbulentnijeg perioda njenog braka, a na kraju i bolnog razvoda. Uz asistenciju priznatog autora Rosa Kauarda, Vorf je svoje memoare zabeležio u nedavno objavljenoj knjizi „Diana: Remembering the Princess“.

Lični čuvar princeze Dajane veruje da je njen duh i dalje veoma prisutan

- Ona je, bez ikakve sumnje, bila najharizmatičnija osoba u kraljevskoj porodici, kojoj sam služio 16 godina. Ostavila je iza sebe bezbroj dobrih dela, nekima me je ganula do srži, a bio sam prisutan i kada je prolazila kroz najteže izazove, kada su joj bili potrebni savet, uteha, topla reč, prijatelj koji će joj vratiti samopouzdanje. Bilo je to nešto sasvim lično – otkriva njen bivši telohranitelj.

- Dajanin duh je i dalje veoma prisutan, na čemu i Vilijam i Hari zdušno rade. Nastavili su tamo gde je ona stala. Posvećuju jednaku pažnju svakom živom biću, sa obe noge čvrsto stoje na zemlji, među narodom, a tako vaspitavaju i decu. Lejdi Di bi bila ponosna na sinove, veruje Ken.

- Kada sam upozano njene sinove, stariji je imao pet godina a mlađi tri. Iako su joj na raspolaganju bile dadilje, želela je da sama brine o deci. Vodila ih je u vrtić i školu, uspavljivala ih, spremala im doručak... Sve što rade obične mame. Htela je da imaju normalno detinjstvo, bez bojazni da će ih neko staviti pod stakleno zvono.

Sećamo se kako su je dočekivali u palati kada bi se sa decom vraćala iz zabavnih parkova, burger-barova, ili vožnje podzemnom železnicom. Letelo je perje, a tabloidi su jedva čekali da im bliski izvori sa dvora nešto došapnu.

Sinovi su nastavili Dajaninim humanim stopama. Mnogo je misija i organizacija sa kojima sarađuju, neke su čak pokrenuli.

- Da je ovde majka bi im se rado pridružila u tim aktivnostima. To je bio smisao njenog života, da svet učini lepšim mestom – kaže Ken.

