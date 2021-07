Veridbeni automobil princeze Dajane prodat na aukciji po neverovatnoj ceni

Automobil princeze Dajane, koji je dobila 1981. godine od budućeg supruga kao poklon za veridbu prodat je na aukciji u Londonu. Sada će mnogi verovatno pomisliti kako je jedan princ od Velsa mogao više da se „otvori“ tako važnim povodom kao što je veridba, ali “ford eskort” početkom osamdesetih bio je veliki hit, poslednja reč auto-industrije.

Getty Images

Iako su prošle četiri decenije, automobil princeze Dajane je u odličnom stanju. Sve je originalno, kako je i izašlo iz fabrike: tapacirana sedišta, radio, čak i registarske tablice „WEW 297W“. Tu je i mala žaba, ukras koji je Dajani poklonila sestra Sara kao asocijaciju na bajku o princu i žabi. “Ford” svetlosive boje Lejdi Di je najčešće koristila kako bi se dovezla do stadiona i navijala za supruga dok je igrao polo. Bio je njeno vlasništvo do 1982, tačnije do rođenja princa Vilijama. Tada ga je, po ceni od današnjih 7.000 evra, kupio jedan antikvar. Dalja sudbina automobila nije poznata, osim da se odjednom našao u garaži jednog fana kraljevske porodice.

Profimedia

Automobil princeze Dajane prodat je za nešto više od 61.000 evra. Za taj novac može se, naravno, nabaviti nešto mnogo bolje, ali vlasnik neimenovanog muzeja u Čileu nije pitao šta košta. To je samo dokaz da je “kraljica srca” ostavila dubok trag u svakom kutku sveta, objašnjava Luis Rabet iz aukcijske kuće “Reeman Dansie”. Veliko interesovanje za njen “veridbeni automobil” vladalo je i pre nego što je stavljen na doboš, a početnu, znatno manju cenu, verovatno je podigao i njen šezdeseti rođendan.