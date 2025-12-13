Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
I kad je teško Nadal je spreman za šalu: Izgleda da neću moći da igram na Australian openu u januaru

13/12/2025

Rafael Nadal pre godinu dana se penzionisao, ali stari problemi ga i dalje prate.

Španski teniser saopštio je da već duže vreme ima problem sa rukom, zbog čega je morao na hiruršku intervenciju.

- Izgleda da neću moći da igram na Australian open turniru u januaru – našalio se na svoj račun, pa dodao:

- Morao sam na operaciju ruke zbog problema sa kojima se borim godinama, ali se nadam da ću uskoro biti dobro.

Nakon što je zvanično okončao tenisku karijeru, Rafael Nadal se posvetio porodičnom životu.

Supruga Marija Ćiska Pereljo u julu je rodila drugog dečaka, za koga su izabrali popularno špansko ime Mikel. U njihovom slučaju to ime nosi posebnu simboliku, budući da se tako zvao Marijin otac koji je nedavno preminuo.

Tri godine stariji sin zove se Rafael Nadal mlađi.

