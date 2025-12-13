Rafael Nadal pre godinu dana se penzionisao, ali stari problemi ga i dalje prate.
Španski teniser saopštio je da već duže vreme ima problem sa rukom, zbog čega je morao na hiruršku intervenciju.
- Izgleda da neću moći da igram na Australian open turniru u januaru – našalio se na svoj račun, pa dodao:
- Morao sam na operaciju ruke zbog problema sa kojima se borim godinama, ali se nadam da ću uskoro biti dobro.
Pročitajte Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši
Nakon što je zvanično okončao tenisku karijeru, Rafael Nadal se posvetio porodičnom životu.
Supruga Marija Ćiska Pereljo u julu je rodila drugog dečaka, za koga su izabrali popularno špansko ime Mikel. U njihovom slučaju to ime nosi posebnu simboliku, budući da se tako zvao Marijin otac koji je nedavno preminuo.
Tri godine stariji sin zove se Rafael Nadal mlađi.
Pročitajte još
I kad je teško Nadal je spreman za šalu: Izgleda da neću moći da igram na Australian openu u januaru
Rafael Nadal operisao ruku
13/12/2025Saznajte više
Sve ga je teže prepoznati! Bredli Kuper prisustvovao premijeri, umesto filma svi komentarišu jedno
Izgled Bredlija Kupera na meti negativnih komentara
13/12/2025Saznajte više
Za njega su mediji pisali da je ljubav Ane Ivanović: Da li bi sa njim bila srećnija?
Ljubav Ane Ivanović bio je Tomi Robred, koji je ušao i u sukob sa Novakom Đokovićem
12/12/2025Saznajte više
Dok pljušte otkazi, Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku, ovo je njegov novi posao
Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku
12/12/2025Saznajte više
Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)
Dom Dragana Kojića Kebe nalazi se na Bežanijskoj kosi
12/12/2025Saznajte više
Vesna Zmijanac hitno operisana
Vesna Zmijanac hitno operisana
11/12/2025Saznajte više
Komentari (0)