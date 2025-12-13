Vreme je za prazničnu trpezu: Milica Milša ima savršen recept za rusku salatu

Recept Milice Milše za rusku salatu
Glumica Milica Milša zakoračila je novo poglavlje svoje profesionalne priče. Televizija Pink krenula je sa emitovanjem nove serije “Nasledstvo”, u kojoj Milica igra glavnu ulogu.
- Poslednjih meseci sve je podređeno poslu, ustajem u pola šest, vraćam se kad uveliko padne mrak. Snimajući dan traje 12 sati, a kako je gužva u saobraćaju treba odvojiti bar sat vremena za odlazak na set i isto toliko za povratak – rekla nam je nedavno, u razgovoru za HELLO!.
I to je bilo sve na šta je imala da se požali.
- Svi smo jako zadovoljni, glumačka ekipa je divna, tekst je fantastičan. Žarko je prevazišao samog sebe. Biće svega: i ljubavi, i misterije, i komedije, i neverovatnih obrta.
Scenarista Žarko Jokanović za suprugu je kreirao lik kuvarice.
- Ja sam celog života mislila da sam dobra kuvarica, dok mi Antonije nije skoro rekao: “Pa ti znaš par jela da napraviš, tata je mnogo bolji kuvar.” (smeh) Kad sam malo razmislila shvatila sam da, kad god dolazi kod nas na ručak, traži isključivo specijalitete koje Žarko pravi. I Antonije, koji već dugo živi sam, odlično kuva. Najslabija sam karika u našoj porodici – priznala je Milica, govoreći o svojim kulinarskim sposobnostima.
Na pitanje koji njen specijalitet je neizostavan za praznike, odgovorila je: ruska salata, gibanica i krem ganaš.
Sa nama je podelila recept za rusku salatu koju je opisala rečima: “Ruska salata koja to nije, ali mi je volimo”.
Recept za rusku salatu Milice Milše
Nekoliko vrećica zlatne mešavine obariti, procediti i ohladiti.
Naseckati pileća prsa.
Dodati pavlaku, majonez, senf. (Mi volimo više pavlake, manje majoneza)
Narendati neki kačkavalj.
Kiseli krastavčići. (ne preterano)
Napomena: Sve je odokativno, ko šta više voli. Izmešati i gotovo!
