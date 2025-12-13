Ova 3 znaka praznike neće dočekati sami, čeka ih fatalna ljubav

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
13/12/2025

Praznici nam stižu, a sa njima i fatalna ljubav kojoj se mogu nadati određeni horoskopski znaci.

Tranzit Venere i Marsa, planeta koje upravljaju ljubavlju i privlačnošću rade u korist tri znaka. Do novogodišnje noći imaju veliku mogućnost da sretnu srodnu dušu.

Blizanci

Venera i Mars tokom sezone Strelca nalaze se tačno nasuprot vašeg znaka. To je snažni ljubavni aspekt koji vam otvara vrata prema novim susretima, dubljim razgovorima i hemiji koja dolazi prirodnije nego inače.Osećaćete se hrabrije, otvorenije i spremnije da pokažete inicijativu – a to je za Blizance ionako prirodan teren. Savet: pišite prvi, započnite razgovor, bacite kompliment. Vaša spontanost biće magnet.

Strelac

Venera i Mars borave u vašem znaku gotovo ceo mesec, pa je vaša privlačnost na vrhuncu. Želite zabavu? Dobićete je. Želite romansu? Najverovatnije vas čeka iza ugla. Pozivi, "mečovanje" u sitne sate, iznenadni izlasci – sve vam ide u prilog. Kao vatreni znak, najviše ćete se povezati kad pustite stvari da teku bez plana.

Jarac

Krajem decembra, Venera i Mars ulaze u vaš znak i snažno aktiviraju romantične i seksualne impulse. Ako krenete da tražite sada, vrlo lako možete završiti sa savršenim partnerom za novogodišnji poljubac – ili čak nekim dovoljno posebnim da ga spomenete na prazničnoj večeri.

