Sve ga je teže prepoznati! Bredli Kuper prisustvovao premijeri, umesto filma svi komentarišu jedno

Izgled Bredlija Kupera na meti negativnih komentara

Bredli Kuper ne prestaje da šokira javnost! Pojavio se u Njujorku na premijeri svog novog filma “Is This Thing On?”, gde je privukao pažnju svetskih medija. Photo by Jason Mendez/Getty Images for Searchlight Pictures

Međutim, da komentarišu njegovu novu ulogu, svi su se usredsredili na fizički izgled.

Holivudski zavodnik, koji je u junu proslavio 50. rođendan, odlučio je da se podmladi uz pomoć estetske hirurgije, ali su rezultati poražavajući. Jedan od najelpših muškaraca sveta više ne liči na sebe.

Njegov drastično drugačiji izgled “upao je u oči” još početkom oktobra, kada su posle jednog javnog pojavljivanja mnogi zaključili da je slavni glumac “nešto radio” u predelu očiju, te da izgleda neprepoznatljivo. Photo by Jason Mendez/Getty Images for Searchlight Pictures

Po svemu sudeći, Bredli Kuper nastavio je sa intervencijama i više nije ni bleda senka nekadašnjeg lepotana. Istovremeno, neobične ogrebotine na nosu nisu prošle neprimećeno, što je izazvalo dodatnu zabrinutost fanova.

Glumac ima ćerku sa prelepom Irinom Šajk, od koje se rastao 2019. godine.

Poslednje dve godine Bredli Kuper u vezi je sa Điđi Hadid, koja je od njega mlađa dve decenije.





