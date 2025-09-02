Tara Đoković slavi 8. rođendan, mama i tata ispunili sve želje osim jedne

Drugi dan septembra u porodici Đoković uvek je rezervisan za veliko slavlje jer se baš na današnji dan pre osam godina rodila devojčica koja im je svima ulepšala živote.

Posle Novaka, Marka, Đorđa i Stefana stigla je Tara Đoković - mezimica čitave familije koja danas proslavlja svoj divan dan. Clive Brunskill/Getty Images

Slavljenica je juče pošla u drugi razred te nije u mogućnosti da bodri tatu u pohodu na još gren slem trofej u Njujorku, a i Novak ne krije koliko mu je teško što tokom ovog najvažnijeg dana neće biti uz svoju naslednicu.

Ipak, daće sve od sebe da večeras savlada u četvrtfinalu Tejlora Frica i time usreći Taru i još više joj ulepša rođendansko slavlje.

Podsećanja radi, prethodne godine Nole i Jelena su Tari i njenim drugarima organizovali druženje sa životinjama, bili su okruženi prirodom, ali i balonima i to u ogromnom dvorcu na naduvavanje sa toboganom i loptama, kao i druženje u zatvorenom delu restorana.

Torta je, kao i na svakom dečjem rođendanu, bila najslađi deo slavlja, a Tara je pokazala da se i sa 7. godina može biti prava dama.

Ponosni roditelji nisu skidali osmeh sa lica i sve vreme su bili uz naslednicu. Rođendan Tare Đoković okupio je isključivo najuži krug ljudi, što se moglo očekivati, s obzirom da su Jelena i Novak poznati po skromnosti i isticanju pravih vrednosti, te da rado uživaju među porodicom i bliskim prijateljima. Clive Brunskill/Getty Images

Kao što je već dobro poznato, Stefan i Tara Đoković na rođendanskim tortama nemaju svećice što im je velika želja dok gledaju druge mališane kako to rade, a razlog zbog kog mališani nikada ne duvaju svećice, govorila je Jelena jednom prilikom:

‒ Svi smo u kosovskim manastirima i crkvama palili sveće za žive i upokojene, za zdravlje i mir. Sveća je simbol nesebične žrtve, ona sagoreva sebe da bi drugima dala svetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svetlosti Boga. Kako smo onda usvojili tradiciju slavljenja rođenja života tako što gasimo sveću na torti dok zamišljamo želju?! Zapitala sam se i poželela da makar u svom domu promenim taj običaj ‒ navela je Jelena i verovatno Stefana i Taru nadalje osudila na rođendane bez gašenja svećica.









