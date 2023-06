Marko se borio sa teškom depresijom, Đorđe krio probleme! Dijana: Zapanjena sam, tek sada za to saznajem

Đorđe Đoković od roditelja krio probleme

Novak Đoković odrastao je u skladnoj porodici, sa roditeljima i dva brata, i jedni drugima su oduvek bili najveća snaga i podrška. Kako je slavni sportista grabio ka svetskom teniskom vrhu, tako se i fokus porodice pomerao, a njegovi najbliži su, na neki način, svoj život svesno podredili njemu. Getty Images

Kada je u emisiji „Dok anđeli spavaju“ gostovala Dijana Đoković, najmlađi sin Đorđe iskreno je pričao o odnosu sa majkom, pa i o tome da je bilo perioda kada se trudio da je ne opterećuje svojim problemima.

− Dijana i ja smo dosta bliski, naročito smo uspeli da se povežemo u poslednjih nekoliko godina, od mog povratka u Srbiju. Što više vremena provodim ovde, sve bolje se upoznajemo. Istina, više ona mene nego ja nju, s obzirom na to da sam dugo živeo u inostranstvu i krio dosta stvari – ispričao je Đorđe i dodao:

− Krio sam i tugu, krio sam i sreću. Mnogo toga sam držao u sebi, jer sam u tim trenucima mislio da je tako najbolje. Sigurno bi mi podrška roditelja i braće bila izuzetno značajna, ali ja sam odlučio da se sam borim. Danas moja majka sve više sluša o tim nekim momentima, ne mogu da stignem da joj ispričam sve što se izdešavalo. Trudim se da svakog dana, makar u vreme ručka, sednemo, popričamo i nastavimo da nadograđujemo naš odnos. ATA Images

Najmlađi od trojice braće Đoković majku je opisao kao nežnu i emotivnu ženu, privrženu porodici i prijateljima, dok je za Srđana rekao da je snažan čovek i osoba od karaktera, spreman da svoja osećanja pokaže u njihova četiri zida.

− Mi smo emotivna porodica, ne plašimo se da iskažemo ljubav, da poljubimo i zagrlimo majku i oca. To je nešto najnormalnije, a verovatno je tek jedan procenat onoga koliko su oni nas ljubili i grlili kad smo bili mali. Najmanje što možemo da uradimo je da im uzvratimo ljubav.

− Mislim da je porodica ključ svega, bez te baze ne bi bilo ni uspeha – potvrdila je Dijana sinovljeve reči i naglasila da su se suprug i ona trudili da sinovima daju snagu kako bi mogli da se izbore sa svim nedaćama.

– I Marko i Đole su imali svoje probleme. Eto, Đole nije hteo da priča neke stvari, tek sada za to saznajem i stvarno sam zapanjena da mi to nije govorio. Ali, svi moramo da prođemo procese odrastanja. Ja učim i danas, pa i od svoje dece. Ponosna sam što su prevazišli roditelje.





youtube printscreen

Inače, nije tajna da se srednji sin Dijane i Srđana Đokovića, Marko, svojevremeno borio sa depresijom. On već nekoliko godina živi povučeno u Marbelji, a odluku o preseljenju u Španiju doneo je jer nije mogao da izdrži pritisak javnosti.

− Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god bi se pojavio svi bi ga saletali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao – ispričao je jednom prilikom Srđan Đoković.

Marko je svoj mir pronašao u Španiji, a sa depresijom se izborio uz pomoć gurua Pepe Imasa, koji mu je pomogao da promeni pogled na svet i nađe mir.

Instagram