Haris Džinović: Volim Melinu, tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni

Haris Džinović o Melini govorio je nebrojano puta nakon što su pre godinu i po dana objavili da su stavili tačku na deset godina dug brak i dvadeset godina zajedničkog života.
Odmah je postala viralna izjava „Ja sam kriv što sam davao“, koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Mnogi su je komentarisali i pravili šale na njen račun, verujući da se pevač tom rečenicom osvrnuo isključivo na materijalne stvari.
Sada je Džinović konačno detaljnije objasnio šta je zapravo hteo time da kaže, otkrivajući širu pozadinu svoje izjave i razjašnjavajući da se ona nije odnosila samo na materijalne stvari, već i na emotivni i životni kontekst njihovog odnosa.
- Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris.
- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je Džinović, pa dodao:
Pročitajte Haris Džinović Melini javno - Alo, kakvo pomirenje? Spavaš sa nekim, jedeš, a onda...
- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je Haris Džinović o Melini u emisiji "Premijera".
Modna kreatorka se nekoliko meseci nakon razvoda preselila u Francusku, tačnije na Azurnu obalu, u Monako gde gradi svoj dugogodišnji biznis, a pre nekoliko meseci pronašla je ljubav svog života. Kako su domaći mediji pisali, sreću je pronašla kraj 25 godina starijeg milijardera koji joj ispunjava svaku želju.
Već se spekuliše i o venčanju koje će se navodno odigrati na jednoj od njegovih jahti, a nagađalo se i da je on nedavno dobio dete sa Ukrajinkom koju je ostavio tokom trudnoće. Šta je zapravo istina, zna samo Harisova bivša supruga, a on nikada javno nije želeo da komentariše njenu veridbu niti verenika.
Slične Vesti
Dnevni boravak sav u mermeru: U ovom luksuzu Haris Džinović je ostao sam (foto)
Dom Harisa i Meline Džinović građen je godinama, ipak tu sreću nisu pronašli
22/08/2024Saznajte više
Ruška Jakić očitala bukvicu Harisu Džinoviću: Ko te terao da daješ?! Ti si, u stvari, kupovao ljubav!
Ruška Jakić očitala bukvicu Harisu Džinoviću
27/06/2024Saznajte više
Otvoreno pismo Ane Mihajlovski Melini Džinović: Kakva drskost, odakle joj pravo da se promeni!
Ana Mihajlovski na svom Instagram profilu iznosi mišljenje na različite teme, bavi se društvenim pitanjima, a ovoga puta u fokusu joj se našao razvod Harisa i Meline Džinović
03/04/2024Saznajte više
Dragana i Haris doživeli istu sudbinu, Melina uradila što i Tonijeva ljubavnica
Dragana Mirković i Haris Džinović doživeli istu sudbinu
02/04/2024Saznajte više
Ovako je Melina nekad izgledala, Haris je nije štedeo: Ušla je u brak kao bumbar sa 80 kilograma FOTO
Melina Džinović na početku braka kuburila s viškom kilograma
02/04/2024Saznajte više
Haris Džinović posle prvog ročišta: Melinu samo pare zanimaju, naše dete je jako ljuto na nju
Haris i Melina Džinović na sudu
28/03/2024Saznajte više
Haris otkrio šokantan razlog razvoda od Meline, ćerka Đina napustila Srbiju: ON joj je sada najveća podrška
Deca Harisa i Meline Džinović teško podnela razvod
07/03/2024Saznajte više
Haris Džinović konačno otkrio razlog kraha braka: PREVARENI MUŽ poslednji sazna
Haris Džinović otkrio razlog kraha braka sa Melinom
07/03/2024Saznajte više
U julu bi slavili 10 godina braka: Ovako su Haris i Melina izgledali na svom luksuznom venčanju na jahti
Venčanje Harisa i Meline i danas se pamti i prepričava
26/01/2024Saznajte više
Oglasili se Haris i Melina: Ovo je istina o razvodu
Haris i Melina Džinović se razvode definitivno
25/01/2024Saznajte više
Luksuzna jahta, kumovi milijarderi i dva posebna gosta: Ovako su Haris i Melina Džinović izgledali na venčanju (foto)
Svadba Harisa Džinovića i danas se prepričava
17/02/2022Saznajte više
Porodica Džinović presrećna zbog useljenja u novi dom: Zavirite u prelepu Harisovu i Melininu vilu
Kuća Harisa i Meline Džinović na Senjaku je gotova, i presrećna porodica konačno se uselila u svoj novi dom
20/05/2021Saznajte više
Pročitajte još
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Ja sam lepši, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu
Nebojša Grnčarski ima brata blizanca
21/11/2025Saznajte više
Jelena Gavrilović otkriva pravu istinu o selidbi u inostranstvo i udaji na jesen
Jelena Gavrilović u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria otkriva najnovije detalje iz svog privatnog, ali i poslovnog života
20/11/2025Saznajte više
Maja Mandžuka o prijateljstvu sa Dajanom Kiton: Moja sestra Maša sarađivala je sa njom, upoznale smo se, kako to obično biva...
Glumica Maja Mandžuka otkriva detalje poznanstva sa slavnom oskarovkom Dajanom Kiton, koja je preminula 11. oktobra u Kaliforniji, u 80. godini života
20/11/2025Saznajte više
Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)
Živojinovići spremaju slavu, kotlić nasred dvorišta
20/11/2025Saznajte više
Kako je nastala "Žikina dinastija"? Rialda je tada imala samo 14 godina, majka je umesto nje potpisala ugovor
Kako je zaista nastala Žikina dinastija?
20/11/2025Saznajte više
Komentari (0)