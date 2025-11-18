Haris Džinović: Volim Melinu, tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni

Haris Džinović o Melini govorio je nebrojano puta nakon što su pre godinu i po dana objavili da su stavili tačku na deset godina dug brak i dvadeset godina zajedničkog života.

Odmah je postala viralna izjava „Ja sam kriv što sam davao“, koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Mnogi su je komentarisali i pravili šale na njen račun, verujući da se pevač tom rečenicom osvrnuo isključivo na materijalne stvari. Arhiva Hello!

Sada je Džinović konačno detaljnije objasnio šta je zapravo hteo time da kaže, otkrivajući širu pozadinu svoje izjave i razjašnjavajući da se ona nije odnosila samo na materijalne stvari, već i na emotivni i životni kontekst njihovog odnosa.

- Evo sad ću to ponoviti. Ljudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice - započeo je Haris.

- U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne - nastavio je Džinović, pa dodao:

- Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Ne znam šta sam više mogao, jedino da amputiram ruku, pa i to da joj dam. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog - govorio je Haris Džinović o Melini u emisiji "Premijera".

Andreja Damjanović

Modna kreatorka se nekoliko meseci nakon razvoda preselila u Francusku, tačnije na Azurnu obalu, u Monako gde gradi svoj dugogodišnji biznis, a pre nekoliko meseci pronašla je ljubav svog života. Kako su domaći mediji pisali, sreću je pronašla kraj 25 godina starijeg milijardera koji joj ispunjava svaku želju.

Već se spekuliše i o venčanju koje će se navodno odigrati na jednoj od njegovih jahti, a nagađalo se i da je on nedavno dobio dete sa Ukrajinkom koju je ostavio tokom trudnoće. Šta je zapravo istina, zna samo Harisova bivša supruga, a on nikada javno nije želeo da komentariše njenu veridbu niti verenika.





