Haris Džinović posle prvog ročišta: Melinu samo pare zanimaju, naše dete je jako ljuto na nju

Iako su trenutno aktuelni Dragana Mirković i Toni Bijelić, sezonu razvoda otvorio je drugi bivši par – Haris i Melina Džinović. Iako je to, bar naizgled, bio jedan od najskladnijih brakova u ovdašnjem javnom životu, svako je već krenuo svojim putem. Antonio Ahel/ATAImages

Popularni pevač stigao je jutros u Prvi osnovni sud na Novom Beogradu, na prvo ročište. Dovezao ga je sin Kan, a dočekale brojne novinarske ekipe.

Haris je bio dobro raspoložen. Za ovu priliku nije odabrao odelo, već se pojavio u opuštenom izdanju, u šarenoj košulji. Bio je tu, naravno, i zaštitni znak – neizbežni šešir.

Čak se na ulasku u zgradu osmehnuo novinarima. Na pitanje kako je, odgovorio je:

“Dobro sam. A vi?” Antonio Ahel/ATAImages

Po izlasku iz sudnice otkrio je kako je bilo i zašto Melina nije došla:

– Bilo je lepo. Pitajte Melinu zašto nije došla, ja da imam neko saznanje, dao bih vam. Dve strane su bile saglasne, sudija je to prihvatio i dao presudu. Osećam se odlično.

– Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne mogu zajedno da žive, i to je to.

– Podrška sina mi mnogo znači. Brak je promašena investicija, sad znam kako funkcioniše. Ne verujem ženama. Kakva je Melina? Nikakva. Pokazala se takvom. Bog me je pogledao što se ovako završilo. Krivo mi je što sam imao previše poverenja, kriv sam što sam se oslonio na tuđu svest.





Antonio Ahel/ATAImages

Da li Melina više voli njega, novac ili njegovu slavu, interesovalo je novinare Blic televizije.

– Novac. Sama je rekla da je materijalista, nju zanimaju samo pare. Nisam se trudio da to promenim, samo sam davao. Bio sam preširoke ruke kada je ona bila u pitanju. Ne čitam komentare, ona je jedan period bila okej, ali nešto se desilo sa njom, neki kvrc u glavi. Mnogo se družila sa nekim ženama sumnjive prošlosti i morala. Relativno sam ih poznavao, ukazivao sam joj na to. Retko postoji žena koja priznaje svoju krivicu i da je napravila grešku, to kod Meline nije postojalo. Ona se nikada nije izvinila.

– Nije me kontaktirala, nismo u kontaktu. Nikad ne bih oprostio prevaru u životu, to je izdaja. Ako neko izda i rasturi porodicu. Ne znam sa kim me je varala, šuška se po gradu, ne pada mi na pamet ni da proveravam. Šta će biti ako saznam? Ništa.

Antonio Ahel/ATAImages

Melina je napustila porodični dom, dok je Haris ostao u vili na Senjaku sa decom. Novinare je interesovalo da li su naslednici ljuti na nju.

– Jedan jeste. Jako. To je sin – otkrio je Haris.

Kreatorka se nije pojavila na sudu. Kako se priča, ona uveliko uživa u ljubavi sa novim partnerom, uspešnim biznismenom poznatim javnosti.