Verila se Melina Džinović (44)! Njemu je posle Harisa poklonila srce, stariji 25 godina

Verila se Melina Džinović (44), prenose svi domaći mediji.
Melina se verila u subotu za uspešnog biznismena, saznaju domaći mediji. Bivša supruga pevača Halida Džinovića, Melina Džinović se verila u subotu za svog novog izabranika, uspešnog biznismena koji ima 69 godina.

Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom.
Inače, celo leto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije. Verenik Meline Džinović je uspešan biznismen ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku, piše Blic.
Melina Džinović je sa pevačem Harisom Džinovićem provela više od dve decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje dece. Posle razvoda se odselila iz Srbije, a ćerka Đina joj je često išla u posetu i pokazivala u kakvom lukszu se baškare.
Jedna od Mileninih prvih komšinica je Srpkinja koja je iznela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.
- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za domaće medije.
